Товары из Китая могут подорожать: таможенный налог планируется ввести на все посылки их третьих стран

Тот факт, что на данный момент его нет, ставит местных торговцев в невыгодное положение.

Ежедневно в Латвию поступает много грузов с посылками из зарубежных стран, в том числе из третьих стран, особенно много из Китая. И хотя все эти посылки подлежат декларированию с 2021 года, за большинство из них до сих пор не нужно платить таможенную пошлину.

Вместе с декларацией посылки необходимо оплатить НДС. Таможенный налог в настоящее время применяется только к более дорогим посылкам - тем, стоимость которых превышает 150 евро.

"Таким образом, мы фактически поддерживаем коммерсантов третьих стран", - заявила Ирена Кнока, начальник отдела таможенной методологии таможенного управления Службы государственных доходов.

"Таможня тратит очень много ресурсов, а доходы государства малы. Именно поэтому Европейская комиссия предлагает отказаться от этой льготы", - пояснила руководитель таможенного управления Йоланта Крастиня.

Таможенным налогом будет облагаться абсолютно все - будь то предмет стоимостью в один евро или дорогой электронный продукт.

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