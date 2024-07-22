Северная Корея возвращается на Олимпиаду

Сообщается, что Северную Корею на Олимпиаде в Париже будут представлять 16 спортсменов.

В Париж северокорейская делегация отправилась в субботу, что зафиксировали и журналисты AFP. Спортсмены в аэропорту Пхеньяна позировали фотографам. Они были одеты в белые куртки, украшенные флагом их государства и значком с бывшими лидерами страны.

Южнокорейское издание Yonhap сообщает, что 16 северокорейских спортсменов примут участие в Олимпиаде в семи видах спорта, в том числе в боксе и настольном теннисе.

Фото: AFP/SCANPIX

Северная Корея не принимала участие в Олимпиаде 2020 года в Токио, которая из-за пандемии Covid-19 была перенесена на 2021 год.

Государству было запрещено участвовать в зимней Олимпиаде в Пекине в 2022 году. В последний раз в крупнейшем спортивном форуме четырехлетия Северная Корея принимала участие в 2016 году в Рио-де-Жанейро, где завоевала две золотые, три серебряные и две бронзовые медали.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа.

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