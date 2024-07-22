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В Биерини обрушился мост, который жители использовали, чтобы попасть в Марупе

rus.tvnet.lv
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Обрушившийся мост
Обрушившийся мост Фото: Rīgas pilsētas Bieriņu apkaime /Facebook

Facebook-страница рижского микрорайона Биерини сообщила в Facebook, что рухнул мост, который пешеходы и велосипедисты использовали для того, чтобы попасть из Марупе в Ригу.

"Вниманию велосипедистов и пешеходов, в Биерини обрушился мост через Марупите! Будьте внимательны! Муниципальная полиция вызвана, обещают ограничить", - сообщили в Facebook представители микрорайона.

В данный момент мост закрыт.

Рижская дума также проинформировала: "Внимание! В Биерини на маршруте велодорожки обрушился деревянный мостик через Марупите. Сотрудники муниципальной полиции Риги ограничили место происшествия, и муниципальные службы проведут оперативные действия по восстановлением моста.

Для пересечения Марупите жителей пока призывают использовать другой находящийся неподалеку мостик".

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