Пн, 22.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Видео После исчезновения щенков хозяйка собаки считает, что ее обманули

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Alen Ka/Shutterstock

Елена, владелица стаффордширского терьера Индиго, приложила немало усилий для воспитания и ухода за своим четвероногим другом. Принимая решение о вязке собаки, удалось найти собаку того же вида, хозяин которого искал "мальчика". Щенки должны были родиться в апреле, но хозяин собаки исчез, а позже сказал, что щенков нет. Хозяйка Индиго этому не верит и считает, что ее обманули, сообщила программа Bez Tabu.

По мере приближения родов владельцы собаки прислали Елене фотографии и видео, показывающие, что собака беременна.

После сообщения о том, что щенков нет, было прислано новое видео, на котором запечатлена собака с пустым животом. Однако представительница кинологического клуба уверена, что собака родила.

Елене пришлось узнать настоящий адрес владельцев собаки, поскольку оказалось, что в договоре, подписанном обеими сторонами, указан неправильный адрес.

Когда к владельцам собаки приехал представитель кинологического клуба и Елена, то хозяева повели себя агрессивно и продолжали рассказывать истории о том, что щенки куда-то пропали. Однако соседи сообщают, что видели щенков.

Когда журналисты программы и Елена посетили хозяев собаки, чтобы узнать их версию событий, то сложилась очень неприятная ситуация.

Сын и отец достали телефоны и блокировали машину, где находились Елена и журналисты.

Оказывается, они вызвали полицию, предоставив ложную информацию о происходящем. В ожидании прибытия правоохранителей продолжалась резкая перепалка.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Читать также
Актуально
Наверх