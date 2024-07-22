Видео После исчезновения щенков хозяйка собаки считает, что ее обманули

Елена, владелица стаффордширского терьера Индиго, приложила немало усилий для воспитания и ухода за своим четвероногим другом. Принимая решение о вязке собаки, удалось найти собаку того же вида, хозяин которого искал "мальчика". Щенки должны были родиться в апреле, но хозяин собаки исчез, а позже сказал, что щенков нет. Хозяйка Индиго этому не верит и считает, что ее обманули, сообщила программа Bez Tabu.