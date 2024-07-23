Рижские приюты в летний период заполнены меньше, чем зимой, и ночевать в них может любой попавший в кризисную ситуацию, но бездомные люди предпочитают другой стиль жизни и некоторые из них устраивают себе жилища под столичными мостами. TVNET GRUPA случайно встретила одного такого. Как оказалось, это не единственный, кто сейчас живет под мостом и находится в поле зрения служб.