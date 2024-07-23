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Разгром в Норвегии: RFS потерпела крупное поражение в еврокубках

rus.tvnet.lv
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Фото: Sanita Ieva Sparāne / RFS

Латвийский футбольный клуб RFS потерпел разгромное поражение во втором отборочном раунде Лиги чемпионов.

RFS свой первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов провела на выезде, крупно уступив чемпиону Норвегии "Будё-Глимт" со счётом 0:4.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте благодаря Аугусту Миккельсену. Ещё до перерыва Ульрик Салтнес и Оскар Капскармо сделали счёт 3:0, а на 76-й минуте Миккельсен оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

Для RFS это было самое крупное поражение в еврокубках. В сезоне-2022/2023 итальянская "Фиорентина" и турецкий "Истанбул Башакшехир" побеждали латвийский клуб со счётом 3:0 в групповом турнире Лиги Европы.

Ответный матч рижане проведут у себя дома 31 июля. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Паневежис" (Литва) - "Ягеллония" (Польша).

Проигравшая команда по сумме двух встреч окажется в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где сыграет с проигравшей командой в паре "Митьюлланд" (Дания") - "Унио Эспортива Санта-Колома" (Андорра).

С 56 очками в 22 матчах RFS является лидером чемпионата Латвии, а "Будё-Глимт" с 36 очками в 16 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии.

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