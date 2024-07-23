Разгром в Норвегии: RFS потерпела крупное поражение в еврокубках

RFS свой первый матч второго отборочного раунда Лиги чемпионов провела на выезде, крупно уступив чемпиону Норвегии "Будё-Глимт" со счётом 0:4.

Хозяева открыли счёт уже на второй минуте благодаря Аугусту Миккельсену. Ещё до перерыва Ульрик Салтнес и Оскар Капскармо сделали счёт 3:0, а на 76-й минуте Миккельсен оформил дубль и установил окончательный счёт на табло.

Для RFS это было самое крупное поражение в еврокубках. В сезоне-2022/2023 итальянская "Фиорентина" и турецкий "Истанбул Башакшехир" побеждали латвийский клуб со счётом 3:0 в групповом турнире Лиги Европы.

Ответный матч рижане проведут у себя дома 31 июля. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий отборочный раунд Лиги чемпионов, где сыграет с победителем пары "Паневежис" (Литва) - "Ягеллония" (Польша).

Проигравшая команда по сумме двух встреч окажется в третьем отборочном раунде Лиги Европы, где сыграет с проигравшей командой в паре "Митьюлланд" (Дания") - "Унио Эспортива Санта-Колома" (Андорра).

С 56 очками в 22 матчах RFS является лидером чемпионата Латвии, а "Будё-Глимт" с 36 очками в 16 матчах возглавляет турнирную таблицу чемпионата Норвегии.

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