"Нужен моторизированный параплан". Близкие и эксперты о подробностях поиска Серго

"От себя скажу, что в воде, как правило, людей чаще находят, чем не находят", - говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский. "Нужен моторизированный параплан", - просит о помощи Ярослава Томашевич, друг семьи пропавшего гидроциклиста Серго Тваури.