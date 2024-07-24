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"Нужен моторизированный параплан". Близкие и эксперты о подробностях поиска Серго

rus.tvnet.lv
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"От себя скажу, что в воде, как правило, людей чаще находят, чем не находят", - говорит основатель и руководитель Bezvests.lv Александр Фаминский. "Нужен моторизированный параплан", - просит о помощи Ярослава Томашевич, друг семьи пропавшего гидроциклиста Серго Тваури.

Уже больше недели продолжаются поиски Серго, пропавшего в Балтийском море недалеко от эстонского острова Рухну. TVNET+ узнал новые подробности о том, как проходят поиски, а также какая помощь критически необходима семье пропавшего мужчины.

Близкие друзья семьи уточнили, что, насколько им известно, это была не случайная компания, а люди, которые знали друг друга.

Если у вас есть возможность помочь или вы обладаете полезной информацией для поиска Серго, можно обращаться к друзьям и родственникам.

Контактные телефоны:

  • Ярослава: +371 28838993
  • Натия: +371 27193957
  • Софико: +44 7444252128

Счет для пожертвований:

  • Naija Navrozasvili
  • LV97PARX0008410530008
  • Цель платежа: Palidziba
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