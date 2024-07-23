"Когда придет Путин, тебя первого застрелят", - ответ мамы латвийского футболиста фанату

"Футбольный клуб RFS всегда четко высказывался против войны и поддерживал Украину. Наша позиция жесткая и неизменная. RFS осведомлен о событиях в игре команды дублеров, и сейчас продолжается выяснение обстоятельств инцидента. В нашем клубе нет места людям, которые поддерживают агрессора. Сейчас RFS находится на важной выездной игре в Норвегии, и как только будет принято решение, мы проинформируем общественность".