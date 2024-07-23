"Когда придет Путин, тебя первого застрелят", - ответ мамы латвийского футболиста фанату

Латвийская федерация футбола (LFF) начала расследование инцидента, произошедшего в матче 1-й лиги страны между RFS II и Leevon PPK. Сообщается, что мать футболиста враждебно ответила фанатам, которые пели "Путин - х**ло".
На игре 28 июня фанаты Leevon PPK скандировали популярный лозунг, направленный против диктатора Владимира Путина.
Мать игрока RFS II Глеба Жалейко якобы крайне зло реагировала. В соцсетях распространилась информация о том, что она сказала одному из болельщиков Leevon PPK:
"Когда придет Путин, тебя первого застрелят".
Позже был опубликован скриншот, в котором упомянутый болельщик рассказал, что сам Жалейко и его товарищ по команде тоже вступили в перепалку:
"Мать Жалейко без причины положила мне салфетку в стакан и назвала фашистом. Я сказал ей, чтобы она покинула стадион, а потом подключился и сам футболист. Глеб неоднократно назвал меня фашистом. Вскоре к ним присоединился Адам Мархиев".
LFF начала расследование упомянутой ситуации.
"Комитет по этике LFF приступил к разъяснению и оценке обстоятельств произошедшего в связи с возможными высказываниями футболистов RFS Глеба Жалейко и Адама Мархиева, разжигающими ненависть и направленными на поддержку России, в том числе потребовав объяснений вовлеченных сторон", - написано в заявлении LFF.
О том, будет ли возбуждено дело о нарушении этики, будет решаться исходя из полученной информации и других фактов.
LFF Ētikas komiteja skaidro apstākļus FC RFS futbolistu iespējamajiem pārkāpumiem. pic.twitter.com/AYwmwnK5DJ— Futbola federācija (@kajbumba) July 23, 2024
Представители RFS прокомментировали инцидент для Apollo.lv:
"Футбольный клуб RFS всегда четко высказывался против войны и поддерживал Украину. Наша позиция жесткая и неизменная. RFS осведомлен о событиях в игре команды дублеров, и сейчас продолжается выяснение обстоятельств инцидента. В нашем клубе нет места людям, которые поддерживают агрессора. Сейчас RFS находится на важной выездной игре в Норвегии, и как только будет принято решение, мы проинформируем общественность".
Редакция Apollo.lv также связалась с представителями команды Leevon PPK.
Во вторник, 23 июля, RFS продолжит участие в квалификации Лиги чемпионов УЕФА. Во втором туре команда встречается с чемпионом Норвегии "Буде-Глимт".
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!