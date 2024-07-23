"Защищал маму": латвийский футболист прокомментировал скандальный инцидент во время матча

28 июня во второй по силе лиге Латвии в матче между второй командой RFS и Leevon PPK на трибунах произошел конфликт с участием матери Жалейко, а потом - и самого футболиста и еще одного игрока RFS Адама Мархиева.

Комитет по этике Латвийской футбольной федерации (LFF) приступил к разъяснению и оценке обстоятельств произошедшего .

"Хотел высказаться сам, не оставляя места для интерпретаций. Моя позиция простая. Я не поддерживаю и никогда не поддерживал войну или агрессора. Я поддерживаю и буду поддерживать Украину", - указал футболист.

"Как любой сын, который любит свою семью, во время игры я увидел конфликт на трибунах и, не вдаваясь в детали, вмешался в него с единственной целью защитить маму. Я не видел и не слышал причин конфликта. Поддался эмоциям, что в такой ситуации является естественным. Прошу прощения у болельщиков и у тех, кого, возможно, обидел своими действиями", - отметил он.

Во вторник клуб RFS в соцсети Х указал, что проинформирован о событиях в матче второй команды, однако выяснение обстоятельств продолжается. В данный момент клуб RFS находится в Норвегии, где во вторник проведет матч второго тура квалификации Лиги чемпионов УЕФА против чемпиона Норвегии Bodo/Glimt.

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