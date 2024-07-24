Снуп Догг пронесет олимпийский огонь в Париже

Снуп Догг уже прибыл во французскую столицу в качестве спортивного комментатора в шоу американского телеканала NBC "Прайм-тайм в Париже". Рэпер работает в паре с ведущим Майком Тирико.

Местные СМИ пишут, что артист понесет огонь на предпоследнем этапе. Он пройдет в пятницу по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где находится часть Олимпийской деревни, а также стадион "Стад де Франс" и новый Олимпийский центр водных видов спорта.

Снуп Догг, настоящее имя которого Келвин Кордозар Бродус-младший, разместил в социальной сети X свою фотографию перед ратушей Сен-Дени с подписью: "Вы готовы? Олимпийские игры 2024 года в Париже".

Мэр Сен-Дени Матье Анотен написал на платформе X: "Сен-Дени: последний шаг перед Эйфелевой башней. В международной роли - Снуп Догг на последнем этапе олимпийского огня".

Среди французских знаменитостей, которые понесут огонь в пятницу, рэпер MC Solaar, актриса Летиция Каста, кинорежиссер Элис Диоп, паралимпиец Шарль-Антуан Куаку и регбист Абделатиф Бенази.

Личность последнего факелоносца пока не сообщается.

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