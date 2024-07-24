Снуп Догг пронесет олимпийский огонь в Париже

Американский рэпер Снуп Догг (Snoop Dogg) станет предпоследним факелоносцем в преддверии церемонии открытия Олимпийских игр-2024 в Париже, сообщает Deadline.
Снуп Догг уже прибыл во французскую столицу в качестве спортивного комментатора в шоу американского телеканала NBC "Прайм-тайм в Париже". Рэпер работает в паре с ведущим Майком Тирико.
Местные СМИ пишут, что артист понесет огонь на предпоследнем этапе. Он пройдет в пятницу по северному пригороду Парижа Сен-Дени, где находится часть Олимпийской деревни, а также стадион "Стад де Франс" и новый Олимпийский центр водных видов спорта.
Снуп Догг, настоящее имя которого Келвин Кордозар Бродус-младший, разместил в социальной сети X свою фотографию перед ратушей Сен-Дени с подписью: "Вы готовы? Олимпийские игры 2024 года в Париже".
U ready? 🥇 Paris 2024 Olympics ya digggg 👊🏿🔥 pic.twitter.com/OOIo2DRZSC— Snoop Dogg (@SnoopDogg) July 23, 2024
Мэр Сен-Дени Матье Анотен написал на платформе X: "Сен-Дени: последний шаг перед Эйфелевой башней. В международной роли - Снуп Догг на последнем этапе олимпийского огня".
Среди французских знаменитостей, которые понесут огонь в пятницу, рэпер MC Solaar, актриса Летиция Каста, кинорежиссер Элис Диоп, паралимпиец Шарль-Антуан Куаку и регбист Абделатиф Бенази.
Личность последнего факелоносца пока не сообщается.
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