Видео В Москве взорван автомобиль высокопоставленного военного чиновника

Telegram-канал Astra сообщает, что взрыв произошел в тот момент, когда Торгашев сел в автомобиль.

The moment when the car of Torgashev was blown up near his house in #Moscow 💥 pic.twitter.com/ChVZwZQgT6 — Aurora Borealis 🤫 (@aborealis940) July 24, 2024

Footage taken right after Andrey Torgashov - Deputy Head of Space Communications Center (military unit 33790) was blown up in his car in Moscow Oblast pic.twitter.com/5DCCMEaA8e — Giorgi Revishvili (@revishvilig) July 24, 2024

Официальный представитель МВД России Ирина Волк указала, что в автомобиле на парковке взорвался "неопознанный объект". Она подтвердила, что два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Telegram-канал "МК: срочные новости" пишет, что при взрыве пострадал Андрей Торгашев, однако при этом он не называется военным, тогда как Telegram-канал Baza сообщает, что во взорванном авто находился офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Вместе с ним в машине находилась женщина, у которой было повреждено лицо. "Коммерсантъ" также сообщил, что пострадавший - офицер Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал за связь в своем подразделении.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" процитировало источник в правоохранительных органах, который утверждал, что одна из версий взрыва - "покушение на убийство, связанное с профессиональной деятельностью".

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