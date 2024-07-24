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Видео В Москве взорван автомобиль высокопоставленного военного чиновника

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Утром в среду, 24 июля, в Москве на улице Синявинской в северной части города был взорван автомобиль Toyota Land Cruiser. В результате взрыва пострадали владелец авто и пассажирка, сообщает пресс-служба Следственного комитета России. Telegram-канал Astra пишет, что автомобиль принадлежит заместителю начальника передающего радиоцентра войсковой части спутниковой связи 33790 в Подмосковье Андрею Торгашеву, которому, по словам очевидцев, при взрыве оторвало обе ноги.

Telegram-канал Astra сообщает, что взрыв произошел в тот момент, когда Торгашев сел в автомобиль.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк указала, что в автомобиле на парковке взорвался "неопознанный объект". Она подтвердила, что два человека получили ранения и были доставлены в больницу.

Telegram-канал "МК: срочные новости" пишет, что при взрыве пострадал Андрей Торгашев, однако при этом он не называется военным, тогда как Telegram-канал Baza сообщает, что во взорванном авто находился офицер Главного разведывательного управления (ГРУ) России. Вместе с ним в машине находилась женщина, у которой было повреждено лицо. "Коммерсантъ" также сообщил, что пострадавший - офицер Минобороны, который служил в ГРУ и отвечал за связь в своем подразделении.

Российское пропагандистское агентство "РИА Новости" процитировало источник в правоохранительных органах, который утверждал, что одна из версий взрыва - "покушение на убийство, связанное с профессиональной деятельностью".

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