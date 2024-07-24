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Фото и видео В рамках уголовного процесса повторно призывают помочь в установлении личности

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Кадр из видео
Кадр из видео Фото: Valsts policija

Должностные лица Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции в рамках уголовного процесса повторно призывают помочь в выяснении личности лица, изображенного на фотографиях и видео.

Изначально выяснение личности этого человека было начато еще в апреле.

Госполиция призывает посмотреть изображения и отозваться каждого, у кого есть информация о запечатленном на них лице и его возможном местонахождении.

Информировать полицию можно, позвонив в Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции по номеру телефона 67086800 или по единому номеру телефона полиции 110, а также написав на электронную почту: ovg.kengarags@riga.vp.gov.lv.

Фото: Valsts policija
Фото: Valsts policija

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