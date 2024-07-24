Фото и видео В рамках уголовного процесса повторно призывают помочь в установлении личности

Должностные лица Восточного управления Рижского регионального управления Госполиции в рамках уголовного процесса повторно призывают помочь в выяснении личности лица, изображенного на фотографиях и видео.
Изначально выяснение личности этого человека было начато еще в апреле.
Госполиция призывает посмотреть изображения и отозваться каждого, у кого есть информация о запечатленном на них лице и его возможном местонахождении.
Информировать полицию можно, позвонив в Рижское Восточное управление Рижского регионального управления Госполиции по номеру телефона 67086800 или по единому номеру телефона полиции 110, а также написав на электронную почту: ovg.kengarags@riga.vp.gov.lv.
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