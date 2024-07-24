Из моря около пляжа Калнгале подняты несколько тонн старых рыболовных сетей

"Сеть-призрак" находилась примерно в пяти километрах от берега Рижского залива, напротив пляжа Калнгале.

Для подъема сети использовались пять подъемных буев. Сеть весом около трех тонн вытащили вместе с металлическими якорями.

Брошенная сеть представляла угрозу безопасности мореплавания. В нее также продолжала попадать рыба, которая погибала, запутавшись в сети.

Мероприятие было реализовано за счет волонтеров и в их свободное время. Совместно с компанией Carnikavas komunālservis сеть была доставлена ​​на берег и передана на сушку и утилизацию.

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