Из моря около пляжа Калнгале подняты несколько тонн старых рыболовных сетей

Во вторник, 23 июля, водолазы вытащили из моря старую рыболовную сеть весом три тонны, сообщает представитель клуба подводного плавания Divings Валтерс Прейманис.
"Сеть-призрак" находилась примерно в пяти километрах от берега Рижского залива, напротив пляжа Калнгале.
Для подъема сети использовались пять подъемных буев. Сеть весом около трех тонн вытащили вместе с металлическими якорями.
Брошенная сеть представляла угрозу безопасности мореплавания. В нее также продолжала попадать рыба, которая погибала, запутавшись в сети.
Мероприятие было реализовано за счет волонтеров и в их свободное время. Совместно с компанией Carnikavas komunālservis сеть была доставлена на берег и передана на сушку и утилизацию.
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