Любители собак и зоозащитники потрясены историей, которая тянется уже вторую неделю. В рижский приют от нерадивой хозяйки поступили две собаки в плачевном состоянии - стаффордширский терьер и американский питбультерьер. Животных готовы взять на попечение и лечить их заводчики, однако приют не отдает собак. В Facebook бурно обсуждается ситуация - люди разделились на два лагеря. TVNET+ поговорил с участниками конфликта.
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Разгорается конфликт между заводчицей и приютом, куда привезли истощенных собак. Комментарии обеих сторон
Измученные животные
Итак, изложим хронологию событий. Вечером 17 июля в приют ĶEPU-ĶEPĀ частное лицо привезло двух собак: стаффордширского терьера (сука) и американского питбультерьера (кобель). Обе собаки были очень худые, а стаффордша настолько плоха, что ее поместили в ветеринарную клинику. Как рассказали TVNET+ в приюте, животных привезла сама хозяйка - Элина О.
"Поскольку она вовремя не оказала собакам ветеринарную медицинскую помощь и не соблюдала санитарные требования по содержанию животных, а также, возможно, имело место жестокое обращение с этими животными, все материалы переданы в Госполицию и Продовольственно-ветеринарную службу (PVD)", - говорят в приюте.