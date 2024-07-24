Латвия не будет препятствовать въезду российских олимпийцев в Шенгенскую зону

Премьер-министр отметила, что Латвия обратила внимание на вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх. Сейм также попросил организаторов рассмотреть вопрос об отстранении спортсменов от участия в Олимпийских играх.

Политик напомнила, что Украина решила принять участие в Олимпиаде, потому что считает это возможностью показать остальному миру, что такое российская агрессия.

"Важно, чтобы мы позволили спортсменам, в том числе из Украины, показать себя", - сказала Силиня, добавив, что "латыши не должны становиться большими украинцами, чем сами украинцы".

Как уже сообщалось, Международный олимпийский комитет (МОК) в декабре разрешил российским и белорусским спортсменам участвовать в качестве нейтральных атлетов в Олимпийских играх в Париже, несмотря на военное вторжение России в Украину.

Спортсмены и обслуживающий персонал, которые активно поддерживают военные действия России на Украине, не допускаются к соревнованиям. Спортсмены и обслуживающий персонал, являющиеся военнослужащими российских или белорусских вооруженных сил, также не допускаются к соревнованиям.

Спортсмены также должны соблюдать антидопинговые правила международных федераций. Флаги, гимны и национальные символы этих стран не будут демонстрироваться во время соревнований.

Российские и белорусские индивидуальные спортсмены не примут участия в церемонии открытия Олимпийских игр в Париже.

В общей сложности 33 таких спортсмена будут соревноваться в Париже в велоспорте, прыжках на батуте, борьбе, теннисе, гребле, тхэквондо, тяжелой атлетике, стрельбе и плавании.

Латвийским спортсменам также придется соревноваться с нейтральными лицами в ряде видов спорта, и Латвийский олимпийский комитет (ЛОК) рекомендует спортсменам избегать любых контактов с ними.

Олимпийские игры 2024 года в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

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