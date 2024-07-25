"Рига" стартовала в еврокубках с победы над вице-чемпионом Польши

Галерея: Польские болельщики в Риге

С 52 очками в 23 матчах "Рига" занимает второе место в чемпионате Латвии, а "Шлёнск" в пятницу стартовал в первенстве Польши с ничьей против "Лехии", став в прошлом сезоне вице-чемпионом страны.

"Ауда" также одержала победу в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций, победив "Клифтонвилл" из Северной Ирландии со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Абиодун Огуннийи и Абдулрахман Тайво, а у гостей отличился Люк Конлан.

Ответный матч "Ауда" проведёт в Латвии 31 июля. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий отборочный раунд, где сыграет с победителем пары "Брейдаблик" (Исландия) - "Дрита" (Косово).

"Ауда" в данный момент занимает пятое место в чемпионате Латвии с 28 очками в 23 играх, а "Клифтонвилл" начнёт новый сезон в августе. В прошлом сезоне команда из Северной Ирландии заняла третье место в местном чемпионате.

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