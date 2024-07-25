"Рига" стартовала в еврокубках с победы над вице-чемпионом Польши

Латвийские футбольные клубы "Рига" и "Ауда" провели первые матчи второго раунда квалификации Лиги конференций.
В первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций латвийский футбольный клуб "Рига" обыграл польский "Шлёнск" из Вроцлава. Матч прошёл на стадионе "Сконто" и завершился минимальной победой рижан со счётом 1:0.
Единственный гол на 7-й минуте встречи забил сенегальский футболист Усейну Нианг, который воспользовался ошибкой защитника польской команды.
После забитого гола рижане продолжили атаковать ворота вроцлавской команды, что повлекло за собой две желтые карточки для соперника уже в первом тайме. В конце матча уже гости активизировались и пытались вырвать ничью, а в одном из эпизодов голкиперу Рихарду Матревицу пришлось спасать "Ригу" от пропущенного гола.
Ответный матч рижане проведут 1 августа во Вроцлаве. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий отборочный раунд Лиги конференций, где сыграет с победителем пары "Санкт-Галлен" (Швейцария) - "Тобол" (Казахстан).
Отметим, что в Ригу прибыли несколько сотен болельщиков вроцлавской команды. Некоторые из них собрались у памятника Свободы ближе к вечеру, а затем прошли маршем к стадиону "Сконто".
Strēlnieku ielā dzīvojošie gribot vai negribot klausījās Śląsk fanu balsis.— LV_futbols (@LV_futbols) July 24, 2024
Dažus manus video pirmsspēles studijā izmantos arī TV4. Slēdzies klāt laicīgi jau 18:30!
Patreoniem tikmēr plašs vlogs par Śląsk līdzjutēju gājienu un, protams, ne tikai tas! pic.twitter.com/vf6MtAJFV8
Галерея: Польские болельщики в Риге
С 52 очками в 23 матчах "Рига" занимает второе место в чемпионате Латвии, а "Шлёнск" в пятницу стартовал в первенстве Польши с ничьей против "Лехии", став в прошлом сезоне вице-чемпионом страны.
"Ауда" также одержала победу в первом матче второго раунда квалификации Лиги конференций, победив "Клифтонвилл" из Северной Ирландии со счётом 2:1. Голами в составе победителей отметились Абиодун Огуннийи и Абдулрахман Тайво, а у гостей отличился Люк Конлан.
Ответный матч "Ауда" проведёт в Латвии 31 июля. Победитель по сумме двух встреч выйдет в третий отборочный раунд, где сыграет с победителем пары "Брейдаблик" (Исландия) - "Дрита" (Косово).
"Ауда" в данный момент занимает пятое место в чемпионате Латвии с 28 очками в 23 играх, а "Клифтонвилл" начнёт новый сезон в августе. В прошлом сезоне команда из Северной Ирландии заняла третье место в местном чемпионате.
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