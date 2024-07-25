На дне Балтийского моря нашли корабль с большим грузом шампанского

Группа водолазов на прошлой неделе занималась дайвингом в Балтийском море примерно в 37 километрах к югу от шведского острова Эланд, когда случайно обнаружила затонувший корабль. Предполагается, что находка - это торговое судно.

На корабле было обнаружено около 100 бутылок шампанского, а также минеральная вода и фарфор, сообщил агентству AFP Томаш Стахура, руководитель польской водолазной компании Baltitech.

"Я занимаюсь дайвингом уже 40 лет. Время от времени мы находим одну или две бутылки. Но я никогда не видел ящиков с бутылками алкоголя и корзин с водой, как здесь", - сказал Томаш Стахура.

Посмотрев на глиняные бутылки, водолазы определили, что судно затонуло во второй половине XIX века.

"Нам удалось сфотографировать название бренда, отпечатанное на глиняной бутылке. Выяснилось, что шампанское является продуктом немецкой компании Selters", - добавил Стахура.

Водолазы сообщили шведским властям о найденных обломках, но пройдет некоторое время, прежде чем они доставят бутылки с шампанским на берег.

"[Корабль] пролежал там 170 лет, так что пусть он побудет там еще год, и у нас будет время лучше подготовиться к операции по подъему", - отметил Томаш Стахура.

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