Фото Латвийские спортсмены осваиваются в Олимпийской деревне в Париже

В Париже уже находятся пляжные волейболистки Анастасия Самойлова и Тина Граудиня, велосипедист MTB Мартиньш Блумс, Эрнест Зеболдс (фристайл BMX), прыгунья в воду Джея Делания Патрика и другие.

С приближением открытия летних Игр участников становится все больше и больше.

Латвию на Олимпийских играх в Париже будут представлять 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.

Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

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