Фото Синоптики предупреждают о грядущей в ближайшие часы грозе с порывистым ветром

В некоторых центральных и восточных районах Латвии в ближайшие часы ожидается гроза, сообщили в Латвийском центре окружающей среды, геологии и метеорологии.
Ветер при грозе может достигать от 15 до 18 метров в секунду. Возможны сильные ливни и град.
Гроза сохранится до вечера.
Ранее сообщалось, что в четверг во многих районах пройдут кратковременные дожди, локально дожди будут сильными, ожидается и гроза.
Хотя ветер будет слабым, во время грозы он может стать порывистым.
Максимальная температура воздуха на западе составит +20...+24 градуса, на востоке - +24...+29 градусов.
Ceturtdien un piektdien dienā austrumu rajonos gaidāms stiprs karstums, gaiss iesils līdz +27...+29°. pic.twitter.com/VJT3sgwgHR— Meteo.lv (@LVGMC_Meteo) July 25, 2024
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