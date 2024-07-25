Фото и видео Латвийские баскетболисты 3х3 отправились в Париж

Наурис Миезис, Карлис Паулс Ласманис, Эдгар Круминьш и Агнис Чаварс три года назад в Токио стали олимпийскими чемпионами по баскетболу 3х3, дебютировав в олимпийской программе в этом виде спорта.

Состав сборной Латвии по баскетболу 3х3 на этот раз другой - вместо Круминьша и Чаварса сыграют Франц Лацис и Зигмарс Раймо. Но вместе с командой в Париж отправились и опытные Круминьш и Чаварс, которые постараются помочь за пределами поля.

Как и в Токио, в Париже в мужском олимпийском турнире по баскетболу 3х3 примут участие восемь команд. Конкурентами Латвии станут Литва, США, Сербия, Китай, Нидерланды, Франция и Польша.

Основной турнир будет разыгран за шесть дней, в двух из которых будет по два матча. Плей-офф продлится всего два дня - четвертьфинальные матчи намечены на вечер 4 августа, полуфинал и финал - 5 августа.

Две лучшие команды основного турнира квалифицируются сразу в полуфинал, а обладательницы третьего-шестого мест сразятся в четвертьфинале. Игры пройдут в центре Парижа.

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