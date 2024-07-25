TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

Париж в третий раз в истории станет спортивной столицей мира. Летние Олимпийские игры начнутся с уникальной церемонии открытия в эту пятницу, 26 июля. Мы - TVNET GRUPA - будем в эпицентре этого важного спортивного события вместе с лучшими спортсменами мира, чтобы подарить вам, читатели, ощущение всемирного спортивного праздника на экранах ваших смартфонов и компьютеров.