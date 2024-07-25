TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

Париж в третий раз в истории станет спортивной столицей мира. Летние Олимпийские игры начнутся с уникальной церемонии открытия в эту пятницу, 26 июля. Мы - TVNET GRUPA - будем в эпицентре этого важного спортивного события вместе с лучшими спортсменами мира, чтобы подарить вам, читатели, ощущение всемирного спортивного праздника на экранах ваших смартфонов и компьютеров.
Утром 26 июля редактор TVNET Sports Гатис Крецерис отправится в Париж от TVNET GRUPA.
Париж зовет. К крупнейшему спортивному событию готовятся не только спортсмены, но и представители СМИ, в том числе и я. Ощущение неизведанного создает приятное волнение. Я хочу успеть везде, чтобы показать вам лучшие моменты Олимпийских игр и дать ими насладиться.
Gatis Kreceris
Новости, впечатления и эксклюзивные интервью из эпицентра самого ожидаемого спортивного события года можно читать на портале TVNET до завершения Олимпийских игр в Париже 11 августа.
Латвию на Олимпийских играх будут представлять 29 спортсменов в четырнадцати спортивных дисциплинах - баскетбол 3х3, велогонки BMX, фристайл BMX, конкур, конный спорт, гонки на горных велосипедах, современное пятиборье, плавание, пляжный волейбол, тяжелая атлетика, стрельба, велоспорт, теннис и легкая атлетика.
Латвийские спортсмены проведут свои первые старты в стрельбе, теннисе, пляжном волейболе, гонках на горных велосипедах, плавании и баскетболе 3х3.
Главой латвийской делегации на Олимпийских играх будет генеральный секретарь Латвийского Олимпийского комитета Райтис Кеселис, который на протяжении многих лет непосредственно занимается решением технических, юридических и других повседневных вопросов, связанных с подготовкой к Играм и латвийской сборной.
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