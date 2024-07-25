Остапенко узнала свою первую соперницу на Олимпиаде

Остапенко занимает 11-е место в рейтинге WTA и посеяна на олимпийском турнире под 10-м номером, а Осорио - 84-я в рейтинге WTA.

За свою карьеру колумбийка выиграла два титула WTA 250 - оба на грунте.

Теннисистки ни разу не играли друг против друга.

В случае победы Остапенко, она сыграет с победителем встречи Даяна Ястремская (WTA 26)/Лаура Пигосси (WTA 110).

В олимпийском турнире участвуют 64 теннисистки, а чемпионка определится после шести туров. На кортах, где пройдет турнир, Остапенко стала чемпионкой French Open 2017 года.

Остапенко в третий раз примет участие в олимпийском турнире. В двух предыдущих она терпела поражение ​​в первом раунде.

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