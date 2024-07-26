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Сильнейший лесной пожар в Калифорнии: дома были вынуждены покинуть тысячи жителей

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Лесной пожар в Калифорнии
Лесной пожар в Калифорнии Фото: AP/Scanpix

На севере штата Калифорния, США, в четверг быстро распространялся лесной пожар, из-за которого свои дома были вынуждены покинуть более 3500 человек, сообщает AFP.

Пожар в парке, охвативший территорию площадью более чем 290 квадратных километров, начался в среду вечером.

На тушение этого пожара были направлены более 1150 пожарных, и он был ограничен всего на 3%, сообщили в Калифорнийском департаменте лесного хозяйства и пожарной охраны.

Из пожароопасной зоны были эвакуированы более 3500 человек, сообщил губернатор штата Гевин Ньюсом.

Находящийся под угрозой пожара город Чико расположен в 20 километрах к западу от города Передайс, который в 2018 году пострадал в результате крупного лесного пожара, унесшего жизни 85 человек.

Причина возникновения пожара в парке еще расследуется.

Национальная метеорологическая служба США в четверг предупредила о "критических пожароопасных погодных условиях" в этом районе, в том числе о порывах ветра и низкой влажности воздуха.

На запад США с начала июня обрушились несколько волн жары, и сейчас там бушуют десятки пожаров. Крупнейший в стране пожар в данный момент тушат в соседнем с Калифорнией штатом Орегоне.

Бушуют лесные пожары и на севере Канады, где они частично уничтожили туристический город Джаспер.

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