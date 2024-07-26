Скоро на экраны выйдет новая латвийская криминальная драма

Начиная с июня на улицах Риги можно было встретить группу мотоциклистов, за которой следовала съемочная группа - так проходили съемки нового латвийского художественного фильма Slāpes с Каспаром Аниньшем и Иевой Аниней в главных ролях. Криминальная драма, которая выйдет на экраны кинотеатров в конце этого года, наряду со впечатляющим освещением мира байкеров и мотоциклов расскажет об отношениях мужчины и женщины, поисках своего "я" в условиях меняющейся действительности.

Механик, которого играет Каспар Аниньш, и его жена в исполнении Иевы Анини видят этот мир очень по-разному. Отношения пары держатся за счет тяжелого онкологического заболевания женщины. Но когда обстоятельства меняются, все переворачивается с ног на голову. Он - любитель мотоциклов, который ищет свое место в новом мире, но все активнее вовлекается в преступную деятельность. Она, чей страх перед болезнью мешал жить собственной жизнью, после операции приобрела свободу и возможность по-новому взглянуть на все вокруг. Обращение к духовным вопросам стало для нее способом совершенствования. Как сложится жизнь героев? Смогут ли они найти дорогу друг к другу?