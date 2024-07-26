Скоро на экраны выйдет новая латвийская криминальная драма

Завершились съемки захватывающей латвийской криминальной драмы Slāpes ("Жажда"), которая выйдет на экраны кинотеатров уже в ноябре этого года.
Начиная с июня на улицах Риги можно было встретить группу мотоциклистов, за которой следовала съемочная группа - так проходили съемки нового латвийского художественного фильма Slāpes с Каспаром Аниньшем и Иевой Аниней в главных ролях. Криминальная драма, которая выйдет на экраны кинотеатров в конце этого года, наряду со впечатляющим освещением мира байкеров и мотоциклов расскажет об отношениях мужчины и женщины, поисках своего "я" в условиях меняющейся действительности.
Механик, которого играет Каспар Аниньш, и его жена в исполнении Иевы Анини видят этот мир очень по-разному. Отношения пары держатся за счет тяжелого онкологического заболевания женщины. Но когда обстоятельства меняются, все переворачивается с ног на голову. Он - любитель мотоциклов, который ищет свое место в новом мире, но все активнее вовлекается в преступную деятельность. Она, чей страх перед болезнью мешал жить собственной жизнью, после операции приобрела свободу и возможность по-новому взглянуть на все вокруг. Обращение к духовным вопросам стало для нее способом совершенствования. Как сложится жизнь героев? Смогут ли они найти дорогу друг к другу?
В криминальной драме Slāpes также можно будет увидеть таких известных и любимых в Латвии актеров, как Эгонс Домбровскис и Вилис Даудзиньш, которые играют достаточно яркие роли второго плана. Также особый шарм и напряжение новой латвийской криминальной драме придаст ряд массовых актеров, участвовавших в съемках на своих мотоциклах.
Режиссер и сценарист Slāpes Рональд Межмачс пережил свой дебют в мире латвийского художественного кино в прошлом году. Его социальная драма Elpot zem ūdens завоевала не только признание зрителей, но и премию Lielais Kristaps как лучший дебют 2023 года. В своих работах режиссер предпочитает говорить об актуальном в мире и обществе. Elpot zem ūdens затронула всеобщую проблему зависимости, в то время как новый художественный фильм Рональда Slāpes говорит о таких глубоких темах, как трудности, с которыми сталкиваются жертвы онкологии или других неизлечимых заболеваний и их семьи, о поиске себя, хрупких человеческих отношениях и смелости встретиться лицом к лицу с неизвестным.
Как признается режиссер, "сейчас мы переживаем период глобальных перемен. Старый мир умирает, а новый все еще рождается".
Художественный фильм Slāpes является оригинальным контентом Go3 и после премьеры в кинотеатрах Латвии будет показан на платформе Go3 в странах Балтии.
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