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Вероятный отдых детей из Балтии в оккупированном Крыму: почему это очень плохой вариант отдыха

Анастасия Тидо
, журналист
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Строительство новых зданий действующего в Крыму амбициозного "Артека".
Строительство новых зданий действующего в Крыму амбициозного "Артека". Фото: LIIS TREIMANN/PM/SCANPIX BALTICS

В СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь "Артек" прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему детям не стоит отдыхать в "Артеке". 

По данным латвийских СМИ, Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратила внимание на информацию об участии лиц с латвийскими паспортами в лагере "Артек" в оккупированном РФ Крыму. 

В связи с этим ведомство напомнило, что возможности латвийских госучреждений по оказанию помощи попавшим в сложную ситуацию жителям Латвии в РФ и на оккупированных территориях очень ограничены.

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