Вероятный отдых детей из Балтии в оккупированном Крыму: почему это очень плохой вариант отдыха

В СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь "Артек" прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему детям не стоит отдыхать в "Артеке".