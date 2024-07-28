В СМИ появилась информация, что в оккупированном Россией украинском Крыму отдыхают дети из стран Балтии. Как заявляют российские пропагандистские СМИ, в детский лагерь "Артек" прибыли дети из 60 стран мира, в том числе и из Латвии, Литвы и Эстонии. Rus.Postimees разбирался, есть ли тому доказательства и почему детям не стоит отдыхать в "Артеке".
Для абонентов
Вероятный отдых детей из Балтии в оккупированном Крыму: почему это очень плохой вариант отдыха
По данным латвийских СМИ, Служба госбезопасности Латвии (VDD) обратила внимание на информацию об участии лиц с латвийскими паспортами в лагере "Артек" в оккупированном РФ Крыму.
В связи с этим ведомство напомнило, что возможности латвийских госучреждений по оказанию помощи попавшим в сложную ситуацию жителям Латвии в РФ и на оккупированных территориях очень ограничены.