Маме футболиста Жалейко временно запрещено участвовать в футбольных мероприятиях

28 июня во второй по силе лиге Латвии в матче между второй командой RFS и Leevon PPK на трибунах произошел конфликт с участием матери Жалейко, а потом - и самого футболиста и еще одного игрока RFS Адама Мархиева.

Комитет по этике Латвийской футбольной федерации приступил к выяснению и оценке обстоятельств произошедшего.

Продолжая рассмотрение дела, комитет по этике LFF начал сбор дополнительных материалов, которые также попадут в распоряжение правоохранительных организаций. На время рассмотрения дела комитет по этике LFF применил к причастной к инциденту Марине Щербаковой запрет на участие в любых связанных с футболом мероприятиях.

По заявлению болельщика Leevon PPK, фанаты команды скандировали лозунг, направленный против диктатора Владимира Путина. Мать Жалейко якобы крайне зло реагировала. В частности, по словам болельщика, она сказала: "Когда придет Путин, тебя первого застрелят".

Сам Жалейко позже заявил, что не выражал поддержку войне, а просто хотел защитить свою мать.

"Я хотел высказаться сам, не оставляя места для интерпретаций. Моя позиция простая. Я не поддерживаю и никогда не поддерживал войну или агрессора. Я поддерживаю и буду поддерживать Украину", - указал футболист.

"Как любой сын, который любит свою семью, во время игры я увидел конфликт на трибунах и, не вдаваясь в детали, вмешался в него с единственной целью защитить маму. Я не видел и не слышал причин конфликта. Поддался эмоциям, что в такой ситуации является естественным. Прошу прощения у болельщиков и у тех, кого, возможно, обидел своими действиями", - отметил он.

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