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На Олимпийских играх в Париже выявили первую положительную допинг-пробу

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Олимпиада. Иллюстративное фото.
Олимпиада. Иллюстративное фото. Фото: SIPA/Scanpix

Иракский дзюдоист Саджад Сехен стал первым попавшимся на употреблении допинга участником Олимпийских игр в Париже.

Как сообщило в пятницу Международное агентство тестирования, 28-летний дебютант Олимпийских игр уличен в употреблении анаболических стероидов.

Анализы, в которых были обнаружены следы запрещенных веществ, были сданы во вторник, или ровно за неделю до старта спортсмена на Олимпийских играх.

Сехен должен был стартовать в весовой категории до 81 килограмма.

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