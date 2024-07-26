На Олимпийских играх в Париже выявили первую положительную допинг-пробу

Иракский дзюдоист Саджад Сехен стал первым попавшимся на употреблении допинга участником Олимпийских игр в Париже.
Как сообщило в пятницу Международное агентство тестирования, 28-летний дебютант Олимпийских игр уличен в употреблении анаболических стероидов.
Анализы, в которых были обнаружены следы запрещенных веществ, были сданы во вторник, или ровно за неделю до старта спортсмена на Олимпийских играх.
Сехен должен был стартовать в весовой категории до 81 килограмма.
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