Видео Молодые люди по ночам беспокоят жителей шумом мотоциклов. Что говорят в полиции?

Местная жительница Рита рассказывает, что молодые ребята специально сделали погромче свой транспорт: "Они начинают ездить около 23:00. Не днем. Потом ездят до полуночи или часа ночи. Шум неприятный. Возможно, они сняли глушители".

Еще одни жители Марупе, Катрина и Маркус, говорят, что в светлое время суток группы подростков не практикуют активную езду. Напротив, самоутверждение водители начинают тогда, когда жители микрорайона ложатся спать.

Говоря о манерах вождения молодежи, представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс отмечает и другие важные аспекты: "Езда на одном колесе - это агрессивное вождение. Самое главное, что здесь риску подвергаются другие люди. Любой человек должен задуматься о таком поведении".

Эксперт дорожного движения напоминает, что водителям следует обратить внимание на важное обстоятельство, а именно на то, чтобы транспортное средство на дороге не было слишком громким: "Уровень шума мог бы быть превышен, но без замеров сложно комментировать, не слишком ли он высок".