Видео Молодые люди по ночам беспокоят жителей шумом мотоциклов. Что говорят в полиции?

На улицах Марупе в темное время суток неоднократно раздавались громкие звуки выхлопных газов и элементы трюков, достойные автоспорта. Жители района хотят привлечь внимание к стилю вождения молодежи, с которой становится все труднее жить, сообщает программа Degpunktā.
Местная жительница Рита рассказывает, что молодые ребята специально сделали погромче свой транспорт: "Они начинают ездить около 23:00. Не днем. Потом ездят до полуночи или часа ночи. Шум неприятный. Возможно, они сняли глушители".
Еще одни жители Марупе, Катрина и Маркус, говорят, что в светлое время суток группы подростков не практикуют активную езду. Напротив, самоутверждение водители начинают тогда, когда жители микрорайона ложатся спать.
Говоря о манерах вождения молодежи, представитель Дирекции безопасности дорожного движения (CSDD) Мартиньш Малмейстерс отмечает и другие важные аспекты: "Езда на одном колесе - это агрессивное вождение. Самое главное, что здесь риску подвергаются другие люди. Любой человек должен задуматься о таком поведении".
Эксперт дорожного движения напоминает, что водителям следует обратить внимание на важное обстоятельство, а именно на то, чтобы транспортное средство на дороге не было слишком громким: "Уровень шума мог бы быть превышен, но без замеров сложно комментировать, не слишком ли он высок".
Начальник муниципальной полиции Марупе говорит, что к жалобам жителей на шумные мопеды прислушиваются. Он также подчеркивает важность долгосрочной образовательной деятельности.
"Мы работаем с молодежью профилактическими методами. В школах есть полицейский, который информирует об ответственности, последствиях и изменениях в нормативных актах", - сказали в полиции.
При этом жители города не отрицают, что молодежь становится более сознательной при езде на мотоциклах. Замечено, что подростки используют средства защиты и страхуют свой транспорт. Но все равно шум раздражает местных жителей, отмечает программа.
"Им интересно кататься, они собираются где-нибудь и передвигаются группами. Ночью два мотоцикла создают много шума", - говорит полицейский.
В полиции напоминают - имеет смысл информировать юных водителей о последствиях агрессивного вождения, создавая понимание, что управление данным видом транспорта подвергает опасности не только самих водителей, но и попутчиков и окружающих участников дорожного движения. И здесь инициативу должны проявить родители молодых людей.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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