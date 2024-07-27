Международный олимпийский комитет (МОК) извинился в субботу, 27 июля, за ошибку на церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, когда делегация южнокорейских спортсменов была ошибочно представлена как Северная Корея.
Когда в пятницу, 26 июля, Южнокорейская делегации спортсменов приняла участие в параде наций на реке Сена, то она была объявлена под официальным названием Северной Кореи - Корейская Народно-Демократическая Республика, как на французском, так и на английском языках.
Официальное название Южной Кореи - Республика Корея.
"Мы очень сожалеем об ошибке", - написал МОК в своем официальном аккаунте на корейском языке на платформе Х.
Ошибка вызвала возмущение в Южной Корее, которая официально продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей.
Министерство спорта Южной Кореи обратилось к своему Министерству иностранных дел с просьбой выразить резкий дипломатический протест Франции.
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