Когда в пятницу, 26 июля, Южнокорейская делегации спортсменов приняла участие в параде наций на реке Сена, то она была объявлена под официальным названием Северной Кореи - Корейская Народно-Демократическая Республика, как на французском, так и на английском языках.

Официальное название Южной Кореи - Республика Корея.

"Мы очень сожалеем об ошибке", - написал МОК в своем официальном аккаунте на корейском языке на платформе Х.

Ошибка вызвала возмущение в Южной Корее, которая официально продолжает находиться в состоянии войны с Северной Кореей.

Министерство спорта Южной Кореи обратилось к своему Министерству иностранных дел с просьбой выразить резкий дипломатический протест Франции.

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