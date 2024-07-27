Видео Селин Дион вернулась на сцену, чтобы выступить на церемонии открытия Олимпийских игр

Легендарная канадская певица Селин Дион вернулась на сцену в пятницу, 26 июля, закрыв церемонию открытия Олимпийских игр в Париже с Эйфелевой башни, сообщает AP.
Одетая в роскошное жемчужное платье, Дион исполнила Hymne à l’amour Эдит Пиаф. Ее выступление на открытии оставалось загадкой на протяжении нескольких недель - ни организаторы мероприятия, ни представители певицы не подтверждали, что она выступит на открытии Олимпийских игр.
Celine Dion #Paris2024 #Olympics #Olympic2024 pic.twitter.com/3f8Pm0qqrE— Celine Dion Icon (@celinedionlcon) July 26, 2024
Это первое выступление Дион после того, как ее тур был прерван по состоянию здоровья.
В более раннем интервью Vogue France Дион кокетливо заявила, что ее возвращение может быть неизбежным. Она также отметила, что стремится работать со своим телом и душой, а также работать с медицинской командой.
Уже сообщалось, что в декабре 2022 года Дион поставили диагноз "синдром мышечной скованности". Синдром мышечной скованности - это состояние, которое вызывает "прогрессирующую ригидность мышц и болезненные спазмы, вызванные факторами окружающей среды, такими как "быстрые движения, изменения погоды или неожиданные громкие звуки".
Это заболевание считается редким и поражает одного человека на миллион.
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