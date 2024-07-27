Видео Селин Дион вернулась на сцену, чтобы выступить на церемонии открытия Олимпийских игр

Одетая в роскошное жемчужное платье, Дион исполнила Hymne à l’amour Эдит Пиаф. Ее выступление на открытии оставалось загадкой на протяжении нескольких недель - ни организаторы мероприятия, ни представители певицы не подтверждали, что она выступит на открытии Олимпийских игр.

Это первое выступление Дион после того, как ее тур был прерван по состоянию здоровья.

В более раннем интервью Vogue France Дион кокетливо заявила, что ее возвращение может быть неизбежным. Она также отметила, что стремится работать со своим телом и душой, а также работать с медицинской командой.

Уже сообщалось, что в декабре 2022 года Дион поставили диагноз "синдром мышечной скованности". Синдром мышечной скованности - это состояние, которое вызывает "прогрессирующую ригидность мышц и болезненные спазмы, вызванные факторами окружающей среды, такими как "быстрые движения, изменения погоды или неожиданные громкие звуки".

Это заболевание считается редким и поражает одного человека на миллион.

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