Латвийские спортсмены начали участвовать в Олимпийских играх: Страутманис не вышел в финал

Латвийский спортсмен сделал 60 выстрелов и набрал 572 очка из максимально возможных 600. Таким образом, он не смог выйти в финал дисциплины, который состоится 27 июля.

В него вошли восемь лучших спортсменов.

Первое место в квалификации занял серебряный призер Олимпийский игр в Токио Дамир Микец, набравший 584 очка.

На восьмой позиции оказался немец Робин Вальтер, набравший 577 очков, что на пять больше, чем у латвийского стрелка.

Латыш также примет участие в стрельбе на дистанцию ​​десять метров из пневматического пистолета для команд, где его партнершей станет Агате Рашмане.

Латвию на Олимпийских играх в Париже будут представлять 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.

Видео: TVNET GRUPA - готова к Олимпийским играм в Париже

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