Латвийские спортсмены начали участвовать в Олимпийских играх: Страутманис не вышел в финал

В субботу, 26 июля, в квалификации по стрельбе с пневматического пистолета на дистанции десять метров латвийский спортсмен Лаурис Страутманис занял 21-е место. Это означает, что он не будет бороться за медали.
Латвийский спортсмен сделал 60 выстрелов и набрал 572 очка из максимально возможных 600. Таким образом, он не смог выйти в финал дисциплины, который состоится 27 июля.
В него вошли восемь лучших спортсменов.
Первое место в квалификации занял серебряный призер Олимпийский игр в Токио Дамир Микец, набравший 584 очка.
На восьмой позиции оказался немец Робин Вальтер, набравший 577 очков, что на пять больше, чем у латвийского стрелка.
Латыш также примет участие в стрельбе на дистанцию десять метров из пневматического пистолета для команд, где его партнершей станет Агате Рашмане.
Латвию на Олимпийских играх в Париже будут представлять 29 спортсменов в 14 дисциплинах. Олимпийские игры в Париже продлятся до 11 августа.
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