День #1 ⟩ Казахстан завоевал две медали в первый день Олимпиады

Фехтование, шпага, женщины

В женском турнире по фехтованию на шпагах Вивиан Конг стала второй женщиной-олимпийской чемпионкой в истории Гонконга. В финале она победила Ауриан Малло из Франции - 13:12. Эстер Мухари из Венгрии завоевала бронзу, победив эстонку Нелли Дифферт - 15:14.

Фехтование, сабля, мужчины

Чемпион Игр-2020 в командном турнире южнокореец О Сангук добился в этот раз золота в личном зачёте. В финале он победил Фареса Ферджани из Туниса. Бронзовую медаль в этой дисциплине чуть раньше выиграл Луиджи Самеле из Италии. В битве за третье место он превзошёл Зиада Эльсисси из Египта.

Плавание, 400 м вольным стилем, мужчины

Первым чемпионом Олимпиады в плавании стал немец Лукас Мертенс, победивший на дистанции 400 метров вольным стилем. Его результат 3 минуты 41.78 секунды. Вторым финишировал австралиец Элайджа Виннингтон. Третьим - южнокореец Ким Умин.

Плавание, 400 м вольным стилем, женщины

Австралийская пловчиха Ариарне Титмус завоевала золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3.57,49. Серебряную медаль завоевала Саммер Макинтош из Канады (3.58,37). Бронзовая медаль - у представительницы США Кэти Ледеки (4.00,86).

Отметим, что Титмус является олимпийской чемпионкой Игр в Токио на аналогичной дистанции.

Плавание, эстафета 4x100 м вольным стилем, женщины

Сборная Австралии завоевала золото в эстафете 4 по 100 м. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом - 3.28,92. Второе место заняла сборная США (3:30,20), побив рекорд Америки. Третьими финишировали пловчихи сборной Китая, установив рекорд Азии - 3:30,30.

Плавание, эстафета 4x100 м вольным стилем, мужчины

Мужская сборная США по плаванию завоевала золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом - 3.09,28. Серебряные медали достались представителям Австралии. Они преодолели дистанцию за 3.10,35. Бронза - у сборной Италии (3.10,70).

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Австралия - 2-1-0 (3) Китай - 2-0-0 (2) Франция - 1-1-1 (3) Бельгия - 1-0-1 (2) Япония - 1-0-1 (2) Казахстан - 1-0-1 (2) Германия - 1-0-0 (1) США - 0-1-2 (3) Великобритания - 0-1-1 (2) Южная Корея - 0-1-1 (2)

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