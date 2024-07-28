День #1 ⟩ Казахстан завоевал две медали в первый день Олимпиады

В субботу, 27 июля, на летних Олимпийских играх в Париже разыграли 13 комплектов медалей.
Стрельба из пневматической винтовки, 10 метров, микст
Чемпионами в смешанных соревнованиях по стрельбе из пневматической винтовки на расстоянии 10 метров стали китайские стрелки Шэн Лихао и Юйтин Хуан. Серебро завоевали южнокорейцы Чи Хён Кым и Ха Чун Пак. Сборная Казахстана в составе Ислама Сатпаева и Александры Ле выиграла бронзовые медали, в миксте за третье место победив немецкую пару Максимилиан Бенедикт Ульбрих/Анна Янссен.
Прыжки в воду, синхронный трамплин, 3 м, женщины
Китаянки Чэнь Ивэнь и Чан Яни выиграли синхронные прыжки с 3-метрового трамплина на Олимпийских играх в Париже. Серебряные медали завоевали прыгуньи из США Сара Бэйкон и Кэссиди Кук. Бронза досталась представительницам Великобритании Ясмин Харпер и Скарлетт Мью Дженсен.
Велошоссе, гонка с раздельным стартом, женщины
Великолепную и мощную разделку выдала Грейс Браун из сборной Австралии, завоевав золотую медаль Олимпийских игр в Париже - спортсменка проехала дистанцию в 32,4 километра за 39 минут и 38 секунд. Полторы минуты проиграла Анна Хендерсон из Великобритании, а Хлоя Дайгерт из США проиграла британке всего секунду.
Велошоссе, гонка с раздельным стартом, мужчины
Представитель Бельгии Ремко Эвенепул одержал победу в шоссейной гонке с раздельного старта - спортсмен преодолел дистанцию 32,4 км за 39.38,24. Серебряную медаль завоевал итальянец Филиппо Ганна (36.27,08), бронзовая медаль у бельгийца Ваута ван Арта (36.37,79).
Дзюдо, до 48 кг, женщины
В весовой категории до 48 килограммов у женщин победу одержала японка Нацуми Цунода, которая в финале соревнований оказалась сильнее представительницы Монголии Бавуудоржийн Баасанхуу.
Также в данной категории состоялись две "бронзовые схватки". Медали достались француженке Ширин Букли, сумевшей победить испанку Лауру Мартинес, а также Таре Бабулфат из Швеции, которая с разгромным счётом одолела Абибу Абужакынову из Казахстана.
Дзюдо, до 60 кг, мужчины
Елдос Сметов принес Казахстану первое золото Олимпиады-2024 в весовой категории до 60 килограммов. В решающей схватке он встретился с французом Лукой Мхеидзе и одержал победу со счетом 1:0 благодаря вадза-ари. Бронза в Париже-2024 в весовой категории до 60 килограммов досталась японцу Рюдзю Нагаяме и испанцу Франсиско Гарригосу.
Золото Сметова стало первым для сборной Казахстана на летних Олимпиадах с Рио-2016. Для самого Сметова это третья олимпийская награда. В Рио-2016 он стал серебряным призером, в Токио-2020 - бронзовым.
Регби-7, мужчины
Сборная Франции по регби-7 стала победителем Олимпиады в Париже. В финале Игр-2024 синие разгромили действующего олимпийского чемпиона Фиджи со счётом 28:7. В матче за бронзу ЮАР победила Австралию - 26:19.
Фехтование, шпага, женщины
В женском турнире по фехтованию на шпагах Вивиан Конг стала второй женщиной-олимпийской чемпионкой в истории Гонконга. В финале она победила Ауриан Малло из Франции - 13:12. Эстер Мухари из Венгрии завоевала бронзу, победив эстонку Нелли Дифферт - 15:14.
Фехтование, сабля, мужчины
Чемпион Игр-2020 в командном турнире южнокореец О Сангук добился в этот раз золота в личном зачёте. В финале он победил Фареса Ферджани из Туниса. Бронзовую медаль в этой дисциплине чуть раньше выиграл Луиджи Самеле из Италии. В битве за третье место он превзошёл Зиада Эльсисси из Египта.
Плавание, 400 м вольным стилем, мужчины
Первым чемпионом Олимпиады в плавании стал немец Лукас Мертенс, победивший на дистанции 400 метров вольным стилем. Его результат 3 минуты 41.78 секунды. Вторым финишировал австралиец Элайджа Виннингтон. Третьим - южнокореец Ким Умин.
Плавание, 400 м вольным стилем, женщины
Австралийская пловчиха Ариарне Титмус завоевала золотую медаль на дистанции 400 м вольным стилем, показав результат 3.57,49. Серебряную медаль завоевала Саммер Макинтош из Канады (3.58,37). Бронзовая медаль - у представительницы США Кэти Ледеки (4.00,86).
Отметим, что Титмус является олимпийской чемпионкой Игр в Токио на аналогичной дистанции.
Плавание, эстафета 4x100 м вольным стилем, женщины
Сборная Австралии завоевала золото в эстафете 4 по 100 м. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом - 3.28,92. Второе место заняла сборная США (3:30,20), побив рекорд Америки. Третьими финишировали пловчихи сборной Китая, установив рекорд Азии - 3:30,30.
Плавание, эстафета 4x100 м вольным стилем, мужчины
Мужская сборная США по плаванию завоевала золото в эстафете 4 по 100 м вольным стилем. Они проплыли дистанцию с олимпийским рекордом - 3.09,28. Серебряные медали достались представителям Австралии. Они преодолели дистанцию за 3.10,35. Бронза - у сборной Италии (3.10,70).
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
Австралия - 2-1-0 (3)
Китай - 2-0-0 (2)
Франция - 1-1-1 (3)
Бельгия - 1-0-1 (2)
Япония - 1-0-1 (2)
Казахстан - 1-0-1 (2)
Германия - 1-0-0 (1)
США - 0-1-2 (3)
Великобритания - 0-1-1 (2)
Южная Корея - 0-1-1 (2)
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