Матч Алены Остапенко перенесен на воскресенье

Теннисный матч между Остапенко и колумбийкой Камилой Осорио должен был начаться в 13 часов по латвийскому времени. Однако из-за дождя дуэль была перенесена на воскресенье.

Остапенко в рейтинге WTA занимает 11-е место, в на олимпийском турнире она посеяна под десятым номером, тогда как Осорио занимает в рейтинге 84-е место.

За свою карьеру колумбийка выиграла два турнира серии "WTA 250 - оба на грунтовом покрытии.

Между собой теннисистки ранее не играли.

Во втором круге победительнице дуэли предстоит встретиться с бразильянкой Лаурой Пегоси (110-й номер WTA) или украинкой Даяной Ястремской (26-й)

В олимпийском турнире принимают участие 64 теннисистки, чемпионка будет определена за шесть кругов. На кортах, на которых проходит турнир, Остапенко в 2017 году стала чемпионкой French Open.

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