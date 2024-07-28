В первый официальный день соревнований на Олимпиаде в Париже должны были стартовать три латвийских спортсмена - стрелки Лаурис Страутманис и Агате Рашмане, а также одна из самых ярких местных звезд - теннисистка Алена Остапенко. Однако она на корт так и не вышла из-за дождя.

Но обо всем по порядку.

Стрелки соревновались в Шатору, который находится почти в 300 километрах к югу от Парижа, поэтому туда я решил не ехать, а отправился в теннисный центр "Ролан Гаррос". Еще за несколько дней до начала теннисного турнира синоптики прогнозировали неблагоприятные для тенниса погодные условия. Лило довольно сильно, и стало ясно, что игра Остапенко с колумбийкой Камилой Осорио (84-е место рейтинга WTA) вовремя не начнется.

Чтобы добраться от своего места жительства в пригороде Парижа до "Ролан Гаррос", я ехал на трех поездах/метро. На третьем вышло быстрее всего - только одна остановка. Метро полно людей, цель которых - именно теннис. Прошло 20 минут, пока я не выбрался со станции метро - море людей вплотную друг к другу. Во Франции теннис любят. Не только во Франции, но и в глобальном масштабе.

Дождь набирает силу, и потихоньку промокаю и я...