В католической церкви критикуют сцену из церемонии открытия Олимпиады

С критикой церемонии выступили также консервативные и ультраправые политики Франции. Так, сенатор от партиии "Республиканцы" Валери Буайе посетовала на "видение нашей истории, направленное на высмеивание христиан". Официальный представитель правой французской партии "Национальное объединение" Жюльен Одуль назвал церемонию "разгромом французской культуры".

К волне недовольства присоединился премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, заявивший, что открытие Игр в Париже показало "слабость и распад западного мира". А пресс-секретарь МИД РФ Мария Захарова сказала, что мероприятие стало "издевательством над священной для христиан историей" и "большим гей-парадом". Американский предприниматель Илон Маск также назвал церемонию открытия Олимпиады "крайне неуважительной по отношению к христианам".

Худрук церемонии открытия: "Послание любви, а не разделения"

В свою очередь, художественный руководитель церемонии Тома Жолли в субботу, 27 июля, заявил, что не хотел "устроить провокацию, насмехаться или шокировать" кого-то своим шоу. "Прежде всего я хотел передать послание любви, а вовсе не разделения", - подчеркнул он. По словам Жолли, идея постановки заключалась в инклюзивности.

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что церемония открытия Игр "вызвала гордость" у жителей страны.

Церемония открытия Олимпиады-2024 в Париже