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В Олимпийской деревне умер тренер

rus.postimees.ee
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Олимпиада в Париже
Олимпиада в Париже Фото: AFP/SCANPIX

Тренер сборной Самоа по боксу Лионель Элика Фатупайто умер во время Олимпийских игр в Париже. Об этом сообщает пресс-служба Международной ассоциации бокса (IBA), пишет Rus.Postimees.

У Фатупайто в пятницу случилась остановка сердца, и он скончался в Олимпийской деревне, передает Fox News.

Портал Samoa Observer описывает Фатупайто как одного из лучших тренеров в истории страны. Он тренировал 25-летнего Тупуола Ато Плодзицки-Фаогалита.

Международная ассоциация бокса подтвердила сообщение о его смерти в субботнем пресс-релизе.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элика Фатупайто. Преданность и страсть Лионеля к боксу оставили неизгладимый след в спортивных кругах. Его наследие будет вдохновлять будущие поколения", - написала IBA.

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