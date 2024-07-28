В Олимпийской деревне умер тренер

У Фатупайто в пятницу случилась остановка сердца, и он скончался в Олимпийской деревне, передает Fox News.

Портал Samoa Observer описывает Фатупайто как одного из лучших тренеров в истории страны. Он тренировал 25-летнего Тупуола Ато Плодзицки-Фаогалита.

Международная ассоциация бокса подтвердила сообщение о его смерти в субботнем пресс-релизе.

"Мы выражаем глубокие соболезнования семье, друзьям и коллегам Лионеля Элика Фатупайто. Преданность и страсть Лионеля к боксу оставили неизгладимый след в спортивных кругах. Его наследие будет вдохновлять будущие поколения", - написала IBA.

⚫️ TRISTE NOTICIA EN LOS JUEGOS OLÍMPICOS



🇼🇸 La Asociación Internacional de Boxeo (IBA) comunicó en sus redes el fallecimiento de Lionel Elika Fatupaito, entrenador del equipo de boxeo de Samoa, en la Villa Olímpica de París



👉 El organismo indicó que en principio se trató de… pic.twitter.com/XDRkvi9ZND — Diario Olé (@DiarioOle) July 27, 2024

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