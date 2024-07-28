Вс, 28.07.2024
Погода
Гороскоп
Реклама
Контакты
Правила
TVNET+
LAT

Фото Ринкевич принял латвийских олимпийцев в Париже: в гостевой книге "расписался" необычный гость

rus.tvnet.lv
CopyMessenger Telegram Whatsapp
Фото: Valsts prezidents/Twitter

В субботу, 27 июля, в посольстве Латвии в Париже состоялась встреча президента Эдгара Ринкевича с представителями Латвии на Олимпийских играх.

"Сегодня в посольстве Латвии в Париже состоялась сердечная встреча с нашими олимпийцами, тренерами, вспомогательным персоналом, полицейскими, пограничниками, солдатами, журналистами, представителями диаспоры и сотрудниками посольства.

Спасибо, я горжусь, Латвия прекрасно представлена ​​на Олимпиаде!" - написал президент государства в соцсети Х.

Как это принято в таких случаях, гости расписались в Книге почета. С помощью кинолога военной полиции в Книге почета отметилась и собака Джек, которая  обеспечивает безопасность на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что две собаки военной полиции - Джек и Реджи - отправились в Париж вместе со своими кинологами. Подробнее о двух собаках смотрите в сюжете Латвийского телевидения!

Следите за событиями Олимпийских игр в Париже на RUS TVNET!

Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

 
 

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!

КомментарииCopyMessenger Telegram Whatsapp

Ключевые слова

Актуальные новости
Последние новости
Не пропусти