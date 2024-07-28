Фото Ринкевич принял латвийских олимпийцев в Париже: в гостевой книге "расписался" необычный гость

"Сегодня в посольстве Латвии в Париже состоялась сердечная встреча с нашими олимпийцами, тренерами, вспомогательным персоналом, полицейскими, пограничниками, солдатами, журналистами, представителями диаспоры и сотрудниками посольства.

Спасибо, я горжусь, Латвия прекрасно представлена ​​на Олимпиаде!" - написал президент государства в соцсети Х.

Как это принято в таких случаях, гости расписались в Книге почета. С помощью кинолога военной полиции в Книге почета отметилась и собака Джек, которая обеспечивает безопасность на Олимпийских играх.

Ранее сообщалось, что две собаки военной полиции - Джек и Реджи - отправились в Париж вместе со своими кинологами. Подробнее о двух собаках смотрите в сюжете Латвийского телевидения!

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Видео: TVNET GRUPA готова к Олимпийским играм в Париже

Šodien Latvijas vēstniecībā Parīzē sirsnīga tikšanās ar mūsu olimpiešiem, treneriem, atbalsta personālu, policistiem, robežsargiem, karavīriem, žurnālistiem, diasporas pārstāvjiem un vēstniecības darbiniekiem.



Paldies jums, lepojos, Latvija ir teicami pārstāvēta Olimpiādē! pic.twitter.com/es7uZLuARO — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 27, 2024

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