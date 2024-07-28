В субботу, 27 июля, в посольстве Латвии в Париже состоялась встреча президента Эдгара Ринкевича с представителями Латвии на Олимпийских играх.
Фото ⟩ Ринкевич принял латвийских олимпийцев в Париже: в гостевой книге "расписался" необычный гость
"Сегодня в посольстве Латвии в Париже состоялась сердечная встреча с нашими олимпийцами, тренерами, вспомогательным персоналом, полицейскими, пограничниками, солдатами, журналистами, представителями диаспоры и сотрудниками посольства.
Спасибо, я горжусь, Латвия прекрасно представлена на Олимпиаде!" - написал президент государства в соцсети Х.
Как это принято в таких случаях, гости расписались в Книге почета. С помощью кинолога военной полиции в Книге почета отметилась и собака Джек, которая обеспечивает безопасность на Олимпийских играх.
Ранее сообщалось, что две собаки военной полиции - Джек и Реджи - отправились в Париж вместе со своими кинологами. Подробнее о двух собаках смотрите в сюжете Латвийского телевидения!
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Šodien Latvijas vēstniecībā Parīzē sirsnīga tikšanās ar mūsu olimpiešiem, treneriem, atbalsta personālu, policistiem, robežsargiem, karavīriem, žurnālistiem, diasporas pārstāvjiem un vēstniecības darbiniekiem.— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) July 27, 2024
Paldies jums, lepojos, Latvija ir teicami pārstāvēta Olimpiādē! pic.twitter.com/es7uZLuARO
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