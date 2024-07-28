День #2 Побит рекорд Фелпса и золотая медаль Узбекистана

28 июля на Олимпийских играх в Париже были разыграны 13 комплектов медалей.
Стрельба, 10 м, пневматический пистолет, мужчины
Китайский стрелок Си Ю стал олимпийским чемпионом в стрельбе из пневматического пистолета с расстояния 10 метров. Его результат 240,9 очка. Второе и третье место заняли итальянцы Федерико Нило Мальдини (240,0) и Паоло Монна (218,6).
Стрельба, 10 м, пневматический пистолет, женщины
Южнокорейская спортсменка О Е Джин завоевала золотую медаль в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 м. Она установила олимпийский рекорд, показав результат 243,2. Серебряную медаль завоевала ещё одна южнокорейская спортсменка Ким Е Джи с результатом 241,3. Бронзовая медаль - у представительницы Индии Ману Бхакер (221,7).
На счету сборной Южной Кореи уже две золотые медали на Олимпиаде в Париже. Бхакер принесла первую медаль сборной Индии.
Маунтинбайк, женщины, велокросс
Полин Ферран-Прево принесла Франции олимпийское золото в маунтинбайке. 32-летняя француженка преодолела дистанцию за 1:26:02 часа. Вторая на финише американка Хейли Баттен отстала от лидера на 2:57 минуты. Третьей стала шведская велосипедистка Йенни Рисведдс (+3:02).
Дзюдо, мужчины, до 66 кг
Японский дзюдоист Хифуми Абэ стал олимпийским чемпионом в категории до 66 кг. В финальной схватке он одолел Виллиана Лиму из Франции. Бронзовые медали разделили между собой казахстанский спортсмен Гусман Кыргызбаев и Денис Виеру (Молдова).
Дзюдо, женщины, до 52 кг
Узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова принесла своей стране первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. В финальной схватке Келдиёрова сразилась с представительницей Косово Дистрией Красничи и победила её.
На третьей позиции расположилась Ларисса Пимента из Бразилии, которая справилась с итальянкой Одетте Джуффридой. Также бронзу завоевала хозяйка татами Амандин Бюшар, которая оказалась сильнее венгерки Реки Пупп.
Скейтбординг, женщины, стрит
Представительница Японии Коко Ёсизава завоевала золотую медаль в соревнованиях по скейтбордингу. 14-летняя спортсменка стала лучшей в дисциплине "стрит" - на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду. Серебряную награду выиграла её соотечественница Лиз Акама. Бронза - у бразильянки Раисы Леал.
Стрельба из лука, команда
В финале женских командных соревнований по стрельбе из лука сборная Южной Кореи победила китаянок со счётом 5:4. Чемпионками стали Джон Ханен, Лим Сихен и Нам Сихен. Бронзовые медали завоевали мексиканки, победившие сборную Нидерландов 6:2.
Отметим, что Южная Корея завоевала десятое золото подряд в командной стрельбе из лука. Серия длится с 1988 года, когда женский турнир появился в программе Олимпиады.
Гребной слалом, женщины, байдарка-одиночка
В соревнованиях по гребному слалому у женщин в дисциплине байдарки-одиночки победу одержала австралийка Джессика Фокс, которая принесла своей стране четвёртую золотую медаль на соревнованиях в столице Франции. На второй позиции расположилась полька Клаудия Зволиньска. Тройку призёров же замкнула Кимберли Вудс, которая представляет Великобританию.
Плавание, мужчины, 400 м, комплекс
Пятикратный чемпион мира и обладатель мирового рекорда французский пловец Леон Маршан стал олимпийским чемпионом на дистанции 400 м комплексом. Он установил олимпийский рекорд, преодолев дистанцию за 4.02,95. Серебряную медаль завоевал японец Томоюки Мацусита (4.08.62). Бронза - у представителя США Карсона Фостера (4.08.66).
22-летний Маршан побил установленный на Играх-2008 рекорд американца Майкла Фелпса (4 минуты 3,84 секунды). Маршану также принадлежит мировой рекорд на этой дистанции - 4 минуты 2,50 секунды (2023 год).
Плавание, мужчины, 100 м, брасс
Итальянский пловец Николо Мартиненги выиграл соревнования на дистанции 100 м брассом. Его результат - 59,03. Второе место занял британец Адам Пити (+0,02). Бронзовую медаль завоевал американец Ник Финк (+0.02).
Плавание, женщины, 100 м, баттерфляй
На 100-метровке баттерфляем у женщин победила американка Торри Хаски (55,59 секунды), серебро у её соотечественницы Гретхен Уолш (+0,04), бронза у китаянки Чжан Юфей (+0,62).
Фехтование, женщины, рапира
В финале соревнований в женском фехтовании на рапире сражались две спортсменки из США - Ли Кифер оказалась лучше Лорен Скраггс (15:6). Бронзовую медаль в этой дисциплине завоевала Элеанор Харви из Канады.
Фехтование, мужчины, шпага
Последняя медаль воскресенья на летних Олимпийских играх в Париже разыгрывалась в фехтовании среди мужчин на шпагах. В финале Коки Кано из Японии взял верх над Янником Борелем из Франции (15:9). Чуть раньше в этой же дисциплине была разыграна бронзовая медаль. Её завоевал египтянин Мохамед Эльсаед.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Япония - 4-2-1 (7)
- Австралия - 4-2-0 (6)
- США - 3-6-3 (12)
- Франция - 3-3-2 (8)
- Южная Корея - 3-2-1 (6)
- Китай - 3-1-2 (6)
- Италия - 1-2-3 (6)
- Казахстан - 1-0-2 (3)
- Бельгия - 1-0-1 (2)
- Германия - 1-0-0 (1)
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