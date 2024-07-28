День #2 Побит рекорд Фелпса и золотая медаль Узбекистана

Дзюдо, женщины, до 52 кг

Узбекистанская дзюдоистка Диёра Келдиёрова принесла своей стране первую золотую медаль на Олимпийских играх в Париже. В финальной схватке Келдиёрова сразилась с представительницей Косово Дистрией Красничи и победила её.

На третьей позиции расположилась Ларисса Пимента из Бразилии, которая справилась с итальянкой Одетте Джуффридой. Также бронзу завоевала хозяйка татами Амандин Бюшар, которая оказалась сильнее венгерки Реки Пупп.

Скейтбординг, женщины, стрит

Представительница Японии Коко Ёсизава завоевала золотую медаль в соревнованиях по скейтбордингу. 14-летняя спортсменка стала лучшей в дисциплине "стрит" - на площадке с препятствиями, имитирующими городскую среду. Серебряную награду выиграла её соотечественница Лиз Акама. Бронза - у бразильянки Раисы Леал.

Стрельба из лука, команда

В финале женских командных соревнований по стрельбе из лука сборная Южной Кореи победила китаянок со счётом 5:4. Чемпионками стали Джон Ханен, Лим Сихен и Нам Сихен. Бронзовые медали завоевали мексиканки, победившие сборную Нидерландов 6:2.

Отметим, что Южная Корея завоевала десятое золото подряд в командной стрельбе из лука. Серия длится с 1988 года, когда женский турнир появился в программе Олимпиады.

Гребной слалом, женщины, байдарка-одиночка