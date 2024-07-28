В соцсетях распространяются видеоролики, на которых видны убитые белые мужчины в военной форме и малийские солдаты. Если информация верна, то это самый большой удар, нанесенный наемникам из ЧВК "Вагнер" повстанцами-туарегами в Мали, пишет AP.

Ранее малийская армия опубликовала заявление о том, что два солдата были убиты и 10 ранены в результате нападения повстанцев. В то же время российские Z-блогеры пишут о гибели в Африке военкора и автора Telegram-канала Grey Zone, который связан с ЧВК "Вагнер".

Наемники ЧВК "Вагнер" - в Мали с 2021 года

Российские наемники присутствуют в Мали с 2021 года. В 2020 году власть в стране захватили военные во главе с полковником Ассими Гоитой. Они разорвали традиционные связи с Францией и начали сближение с РФ, пригласив в страну наемников ЧВК "Вагнер".

Хунта поставила задачу отвоевать всю территорию страны у сепаратистских сил, прежде всего, в северном регионе Кидаль. В 2023 году военным удалось взять контроль над Кидалем.

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