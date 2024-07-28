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В Подмосковье молния ударила в посетителей парка Минобороны; два человека в тяжелом состоянии (2)

rus.tvnet.lv
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Фото: @Zn_Portnova

В подмосковном парке "Патриот" молния ударила в нескольких человек, пишет "Медуза" со ссылкой на кремлевское пропагандистское агентство ТАСС. Двое пострадавших мужчин находятся в тяжелом состоянии, медики пытаются их реанимировать.

Как пишет Baza, молния ударила в женщину и двух мужчин. После инцидента женщина сама сумела подняться на ноги, тогда как мужчины остались лежать на земле.

Парк Минобороны России "Патриот" - военно-патриотический парк, который находится рядом с городом Кубинкой Одинцовского района Московской области.

В парке "Патриот" находится храм Вооруженных сил РФ, который был открыт 14 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия победы в так называемой Великой отечественной войне.

Специфическое здание почти полностью окружено 1,5-километровым мультимедийным мемориальным комплексом "Тропа памяти"

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