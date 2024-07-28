Как пишет Baza, молния ударила в женщину и двух мужчин. После инцидента женщина сама сумела подняться на ноги, тогда как мужчины остались лежать на земле.

Молния ударила в трех🐷🐶 в парке "Патриот" в Подмосковье, инцидент произошел перед главным храмом вооруженных сил россии🌩️ pic.twitter.com/9b973lWKRU — Team of Zina Portnova (@Zn_Portnova) July 28, 2024

Парк Минобороны России "Патриот" - военно-патриотический парк, который находится рядом с городом Кубинкой Одинцовского района Московской области.

В парке "Патриот" находится храм Вооруженных сил РФ, который был открыт 14 июня 2020 года в рамках празднования 75-летия победы в так называемой Великой отечественной войне.

Специфическое здание почти полностью окружено 1,5-километровым мультимедийным мемориальным комплексом "Тропа памяти"

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