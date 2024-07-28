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Фото Остапенко потерпела поражение в первом же круге олимпийского турнира

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Латвийская теннисистка Алена Остапенко в воскресенье потерпела поражение в первом круге одиночного турнира на Олимпиаде в Париже. Таким образом, она завершает выступление уже на третьей для нее Олимпиаде после первого же матча.

В матче первого круга Остапенко со счетом 4:6, 3:6 уступила колумбийке Камиле Осорио.

Остапенко занимает в мировом рейтинге 11-е место, а на олимпийском турнире была посеяна под десятым номером, тогда как ее соперница занимает 84-ю строчку рейтинга. Теннисистки должны были выйти на корт еще в субботу, однако из-за дождя матч был перенесен на воскресенье.

За свою карьеру колумбийка выиграла два турнира серии WTA 250 - оба на грунтовом покрытии.

Между собой спортсменки ранее не играли.

В олимпийском турнире принимают участие 64 теннисистки, чемпионка будет определена за шесть кругов. На кортах, на которых проходит турнир, Остапенко в 2017 году стала чемпионкой French Open.

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