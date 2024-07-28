Спасатели получили первые вызовы, связанные с плохими погодными условиями

Как агентству LETA сообщила представитель VUGD Виктория Грибусте, до 20 часов было получено два вызова в связи с опасными деревьями, которые угрожают упасть на здание. В одном случае дерево прислонилось к балкону дома.

Упомянутые вызовы были получены в Риге и в Талсинском крае.

Видео: Затопленная дорога под каменным мостом в Риге. Июль 2024 года

Напомним, ожидается очень сильный дождь и буря, поэтому синоптики объявили два предупреждения красного - самого высокого - уровня.

Самый сильный ветер и самые интенсивные осадки ожидаются в Латвии в ночь на понедельник и с утра, и сильнее всего они затронут южное побережье Рижского залива и Земгале, свидетельствуют новейшие прогнозы синоптиков.

Напомним, в воскресенье до 19 часов больше всего осадков выпало на западе Курземе, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

В Вентспилсе количество осадков достигло 45 миллиметров, или 71% от месячной нормы, в Павилосте - 41 миллиметра, или 67%. На нескольких станциях наблюдения в Курземе, а также в Зосени количество осадков превысило 15 миллиметров.

Жители в соцсетях делятся фото и видеоматериалами, на которых видны затопленные улицы Вентспилса, однако проехать по ним можно.

В воскресенье к вечеру интенсивность осадков в Латвии начала увеличиваться, усилился и ветер. К 19 часам самые сильные порывы ветра были в Вентспилсском порту.

Svētdien līdz plkst. 19 visvairāk lija Kurzemes rietumos, liecina @LVGMC_Meteo centra dati.



Ventspilī nokrišņu daudzums sasniedza 45 milimetrus jeb 71% no mēneša normas, Pāvilostā - 41 milimetru jeb 67%. Vairākās citās novērojumu stacijās Kurzemē, kā arī Zosēnos nokrišņu… pic.twitter.com/aVDtEqGKkD — LTV Ziņu dienests (@ltvzinas) July 28, 2024

Галерея: Дождь в Риге

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