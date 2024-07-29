Больше всего вызовов в связи с бурей и дождями в Государственную пожарно-спасательную службу (VUGD) до сих пор поступило из Юрмалы и Земгале.
Как сообщили в VUGD, к 6 часам служба получила около 400 заявок о необходимой помощи в ликвидации ущерба от сильного ветра и дождя.
Больше всего вызовов в Юрмалу, откуда поступило более 160 вызовов, а также в Земгале - в Елгаву и Елгавский край, Тукумский и Добельский края, из которых в общей сложности поступило более 100 вызовов.
Видео: Последствия непогоды в Елгаве, 29 июля
Заявки жителей Риги о разрушениях начали поступать в середине ночи, и к утру их было примерно 100. В других регионах количество вызовов невелико.
VUGD на данный момент не располагает информацией о пострадавших от бури или ливней людях.
Основной ущерб причинен деревьями, упавшими на проезжую часть дороги.
По сравнению с другими бурями на этот раз нет звонков в связи с оторванными конструкциями зданий, рекламными плакатами, но есть более десяти вызовов в связи с упавшими на автомобили деревьями.
В связи с подъемом уровня воды эвакуация до сих пор никому не потребовалась, но были звонки с информацией о том, что в здание поступает вода. На улице Гану в Риге из подвального этажа дома эвакуированы три человека, а в общественном здании на бульваре Кронвалда в Риге из подвала откачана вода.
Мэр Риги Вилнис Кирсис рассказал TV3, что обитатели затопленного подвального этажа сначала обратились за помощью к самоуправлению, но позже от нее все же отказались.
По его словам, рост уровня воды в Даугаве наблюдается, но пока он не столь критичен, как прогнозировалось, поэтому есть надежда, что крупное наводнение все же обойдет город стороной.
Мэр отметил, что количество осадков в Риге уже достигло рекордного объема и, по прогнозам, они еще продолжатся, поэтому жителей по-прежнему призывают оставаться дома.
"Наш опыт показывает, что с наступлением утра количество вызовов возрастет, так как с началом активности населения будут замечены новые разрушения", - отмечает VUGD, поясняя, что спасатели в первую очередь реагируют на те вызовы, по которым возможна угроза жизни и здоровью человека, поэтому жителей призывают проявлять понимание и осознавать, что работы по ликвидации разрушений требуют немало времени.
Галерея: Последствия бури в Латвии, 29 июля
VUGD напоминает, что опасность сохраняется, сильный ветер и осадки стихнут только к концу дня, поэтому служба призывает каждого, у кого есть возможность, сегодня остаться дома: работать удаленно, не посещать магазины и другие заведения, если это возможно. Жителей также просят не выходить на осмотр разрушений, это может быть опасно и затруднить работу ответственных служб.
Чем более активно движение на улицах, тем сложнее проводить работы по ликвидации последствий, а сломанные ветром деревья могут упасть на людей и автомобили.
"Это была очень тяжелая и даже экстремальная ночь для спасателей, которые во время сильного ветра и дождя отправляются с одного вызова на другой. Несколько команд спасателей всю ночь физически тяжело работают над тем, чтобы освободить дороги, автомобили и здания от упавших деревьев, вообще не возвращаясь в депо", - отмечает VUGD.
Галерея: Последствия непогоды в Юрмале
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