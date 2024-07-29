Мэр Риги Вилнис Кирсис рассказал TV3, что обитатели затопленного подвального этажа сначала обратились за помощью к самоуправлению, но позже от нее все же отказались.

По его словам, рост уровня воды в Даугаве наблюдается, но пока он не столь критичен, как прогнозировалось, поэтому есть надежда, что крупное наводнение все же обойдет город стороной.

Мэр отметил, что количество осадков в Риге уже достигло рекордного объема и, по прогнозам, они еще продолжатся, поэтому жителей по-прежнему призывают оставаться дома.

"Наш опыт показывает, что с наступлением утра количество вызовов возрастет, так как с началом активности населения будут замечены новые разрушения", - отмечает VUGD, поясняя, что спасатели в первую очередь реагируют на те вызовы, по которым возможна угроза жизни и здоровью человека, поэтому жителей призывают проявлять понимание и осознавать, что работы по ликвидации разрушений требуют немало времени.

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VUGD напоминает, что опасность сохраняется, сильный ветер и осадки стихнут только к концу дня, поэтому служба призывает каждого, у кого есть возможность, сегодня остаться дома: работать удаленно, не посещать магазины и другие заведения, если это возможно. Жителей также просят не выходить на осмотр разрушений, это может быть опасно и затруднить работу ответственных служб.

Чем более активно движение на улицах, тем сложнее проводить работы по ликвидации последствий, а сломанные ветром деревья могут упасть на людей и автомобили.

"Это была очень тяжелая и даже экстремальная ночь для спасателей, которые во время сильного ветра и дождя отправляются с одного вызова на другой. Несколько команд спасателей всю ночь физически тяжело работают над тем, чтобы освободить дороги, автомобили и здания от упавших деревьев, вообще не возвращаясь в депо", - отмечает VUGD.

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