Елгава после бури: пострадали около 200 домов, насосные станции не справляются

В Елгаве заявления о возмещении ущерба от сильного дождя и урагана поступили от 120 многоквартирных домов и около 80 одноквартирных домов, сообщил заместитель председателя Елгавской городской думы Юрий Стродс.
Информация была обобщена в понедельник утром, 29 июля, на заседании комиссии Елгавского самоуправления по гражданской обороне.
Он отметил, что дождь продолжает идти и таких заявок обязательно будет больше.
Строде отметил, что пока наибольшее количество осадков в городе было зафиксировано осенью 2014 года, когда за сутки выпало около 80% месячной нормы. Сейчас за сутки выпала почти двухмесячная норма.
Елгавские насосные станции не могут откачать такое количество воды, даже несмотря на то, что круглосуточно работают на полную мощность. В первой половине дня, когда дождь немного утих, ситуация немного улучшилась, но затем дождь начался снова.
Поэтому ситуация считается очень сложной. В настоящее время нет возможности помочь людям, обратившимся за помощью по откачке воды из частных домов и подвалов. Говорят, что ливневая канализация заполнена водой, поэтому воде негде оставаться, и откачивание воды бесполезно.
Галерея: Ущерб от урагана в Елгаве
Строде призвал людей фиксировать ситуацию и писать заявления о помощи муниципалитету. В свою очередь муниципалитет соберет всю информацию и обратится в Министерство охраны умного администрирования и регионального развития (VARAM), которое уже пообещало поддержку.
Как сообщалось, вчера вечером во время бури в Елгаве семи людям была оказана помощь для их эвакуации из затопленного дома, сообщает муниципалитет.
Люди размещены в служебной гостинице на бульваре Яня Чакстес.
В Елгаве количество осадков достигло 180 миллиметров на квадратный метр, то есть двухмесячной нормы.
В городе этой ночью затопило улицы и перекрестки, паводок вызвал размывы и повредил инфраструктуру города, затопило дворы, в отдельные здания начала поступать вода, ветер ломал деревья и ветки деревьев.
Предвидя большую нагрузку на спасательную службу, муниципальное учреждение Pilsētsaimniecība уже ночью подключило предприятие, с которым у него заключен договор о спиливании сломанных ветром деревьев, к работам по расчистке проезжей части. Сейчас в первую очередь от обломков и ветвей деревьев освобождается хотя бы одна полоса проезжей части, чтобы обеспечить проезд по улицам.
Все насосные станции дождевой воды в городе работают, но из-за продолжающихся дождей они до сих пор не могут откачать большое количество воды.
Только с утра количество воды на улицах города постепенно начало снижаться - с максимальных 180 мм до 150 мм на квадратный метр.
Особенно осложнена ситуация в ряде районов частных домов, где дождь затопил дворы. Жители сообщают о необходимости откачки воды. Но сейчас в местах, где затопило не только дворы, но и отводные канавы, откачивать дождевую воду некуда.
Сообщения жителей обрабатываются, и как только в отводных канавах уровень воды начнет понижаться, можно будет начать откачку воды.
Видео: Буря в Елгаве
Видео: Последствия бури в Елгаве
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