Елгава после бури: пострадали около 200 домов, насосные станции не справляются

Как сообщалось, вчера вечером во время бури в Елгаве семи людям была оказана помощь для их эвакуации из затопленного дома, сообщает муниципалитет.

Люди размещены в служебной гостинице на бульваре Яня Чакстес.

В Елгаве количество осадков достигло 180 миллиметров на квадратный метр, то есть двухмесячной нормы.

В городе этой ночью затопило улицы и перекрестки, паводок вызвал размывы и повредил инфраструктуру города, затопило дворы, в отдельные здания начала поступать вода, ветер ломал деревья и ветки деревьев.

Предвидя большую нагрузку на спасательную службу, муниципальное учреждение Pilsētsaimniecība уже ночью подключило предприятие, с которым у него заключен договор о спиливании сломанных ветром деревьев, к работам по расчистке проезжей части. Сейчас в первую очередь от обломков и ветвей деревьев освобождается хотя бы одна полоса проезжей части, чтобы обеспечить проезд по улицам.

Все насосные станции дождевой воды в городе работают, но из-за продолжающихся дождей они до сих пор не могут откачать большое количество воды.

Только с утра количество воды на улицах города постепенно начало снижаться - с максимальных 180 мм до 150 мм на квадратный метр.

Особенно осложнена ситуация в ряде районов частных домов, где дождь затопил дворы. Жители сообщают о необходимости откачки воды. Но сейчас в местах, где затопило не только дворы, но и отводные канавы, откачивать дождевую воду некуда.

Сообщения жителей обрабатываются, и как только в отводных канавах уровень воды начнет понижаться, можно будет начать откачку воды.

Видео: Буря в Елгаве

Видео: Последствия бури в Елгаве

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