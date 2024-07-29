Граудиня и Самойлова проиграли в первом матче на Олимпиаде

Граудиня и Самойлова, посеянные девятыми, проиграли 0:2 (15:21, 14:21) швейцаркам Эсме Бебнер и Зоэ Верже-Депре (16-е место).

В начале матча борьба была равной, но позже Бебнер и Верже-Депре оторвались на несколько очков и сохранили свое преимущество до конца первого сета.

Во втором сете Граудиня и Самойлова также начали с равной борьбы, но после Бебнер и Верже-Депре снова смогли выиграть несколько очков и победили в матче.

Граудиня и Самойлова выступают на вторых Олимпийских играх подряд. В 2021 году они заняли четвертое место.

Второй матч в группе D Граудиня и Самойлова сыграют в среду, 31 июля, против парагвайской пары Хулианы Полетти и Мишель Вальенте. А 4 августа латвийский дуэт сыграет против Мелисы Хьюмен-Паредес и Бренди Уилкерсон из Канады

Олимпийские игры пройдут во Франции до 11 августа. В программу включены 32 вида спорта и будет разыграно 329 комплектов медалей.

На Олимпийских играх в Париже Латвию будут представлять 29 спортсменов в 14 видах спорта.

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