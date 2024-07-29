Во вторник 2-ой трамвай будет ходить по другому маршруту

"В такие дни, как этот, когда была в какой-то степени даже чрезвычайная ситуация - в целом движение было намного медленнее. В некоторых местах транспорт задерживался, но ситуация была очень изменчивой. Абсолютно все наши водители, все ответственные службы работали с самого раннего утра. Также было вызвано подкрепление", - расскзала Байба Барташевича-Фелдмане, представитель Rīgas satiksme.