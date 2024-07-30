Путин и Лукашенко на Валааме. О чем речь на закрытой встрече

Эксперт предполагает, что Россия может хотеть видеть Беларусь одним из пророссийских "миротворцев" в Украине. "Они пытаются через разные каналы - Орбан приезжал, есть постоянные контакты с Китаем, да и Лукашенко до недавнего был самым популярным иностранным политиком в Украине. Россия ищет разные варианты для продвижения своих "мирных" планов в Украине и Лукашенко ей тоже может пригодиться".

Лукашенко обсуждал с Путиным выборы 2025-го года?

Кроме того, Нижников не исключает, что во время переговоров могли обсуждаться и грядущие президентские выборы в Беларуси, ведь предвыборную кампанию Лукашенко уже, по сути, начал. По словам эксперта, Лукашенко мог просить у Путина информацию о том, когда лучше и выгоднее для него провести выборы.

"Для Лукашенко нужно предстать в хорошем свете, сделать вид, что в Беларуси нет никакой войны. Отсюда и миролюбивая риторика в отношении Запада и Украины. Поэтому ему не нужны никакие накладки, например, по фронту. Вполне возможно, что он сказал Путину, мол, вот здесь и здесь я вам помогу, а зимой мне надо провести выборы и дайте на них еще полмиллиарда", - считает Григорий Нижников.

А вот тезис о том, что Путин может сомневаться насчетподдержки Лукашенко на выборах в 2025 году, эксперты не поддерживают. "Путин понимает, что режим в Беларуси держится на фигуре Лукашенко. Его уход может породить политический кризис в Беларуси, а это совсем не то, что нужно Путину", - говорит Валерий Карбалевич.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!