ВИДЕО Смотрите, как выглядят комнаты эстонских спортсменов в Олимпийской деревне!

"Зрелище, которое здесь открывается, впечатляет", - заявляет ведущий Kanal2 Роальд Йоханнсон, находящийся в центре олимпийской суеты в Париже. Прогуливаясь по Олимпийской деревне, Йоханнсон встречает эстонского спортсмена Аллара Рая, который показывает, в каких условиях живут спортсмены и какие подарки им раздают.
Олимпийские и Паралимпийские игры 2024 года в Париже станут крупнейшим спортивным событием, когда-либо проводившимся во Франции.
Олимпийская деревня - это большой самостоятельный городок, где есть все необходимое: магазины, поликлиники, салоны красоты, киоски. Если спортсмен захочет, например, напиток из закусочной, то он получит его бесплатно. Ведущий программы Роальд Йоханнсон, находящийся в олимпийской деревне, отмечает, что чувствует себя как в Вавилоне.