День #4 Симона Байлз - пятикратная олимпийская чемпионка

Во вторник, 30 июля, на Олимпийских играх в Париже было разыграно 11 комплектов медалей.
Стрельба, микст, пневматический пистолет, 10 м
Сборная Сербии стала победителем микст-соревнований по стрельбе из пневматического пистолета с 10 метров. Золото сербской команде принесли Дамир Микец и Зорана Арунович. В финальном поединке против Севвал Тархан и Юсуфа Дикеча из Турции сербский дуэт уступал со счетом 2:8, но последними выстрелами сумел вырвать победу (16:14) и принести своей стране первую медаль на парижской Олимпиаде. Бронзовые медали завоевали Ману Бхакер и Сарабджот Сингх из Индии, которые в матче за третье место победили команду из Южной Кореи - 16:10.
Стрельба, мужчины, трап
Британец Натан Хэйлс завоевал золотую медаль в мужских соревнованиях по стендовой стрельбе в дисциплине "трап", установив олимпийский рекорд с результатом 48 очков. Серебряным призёром стал китаец Ци Ин, бронза - у Жан-Пьера Броля из Гватемалы.
Настольный теннис, микст
Чемпионами олимпийского турнира в Париже в настольном теннисе в соревнованиях смешанных пар стали китайцы Ван Чуцинь и Сунь Инша, которые в финале победили пару из КНДР Ри Джонг Сик и Ким Кум Йонг со счётом 4:2. Ранее бронзовые награды завоевали южнокорейские спортсмены, которые со счётом 4:0 обыграли сборную Гонконга.
Дзюдо, мужчины, до 81 кг
Японский дзюдоист Таканори Нагасэ стал олимпийским чемпионом в весовой категории 81 килограммов. В финале он оказался сильнее грузина Тато Григалашвили. На третьей позиции расположился Ли Чжун Хван из Южной Кореи, который справился с бельгийцем Маттиасом Кассе. Также Сомон Махмадбеков в матче за бронзу поборол итальянца Антонио Эспозито. Он принёс первую медаль Таджикистану на Олимпийских играх.
Дзюдо, женщины, до 63 кг
Победу в соревнованиях по дзюдо среди женщин в весовой категории до 63 килограммов одержала словенка Андрея Лешки, которая оказалась сильнее мексиканки Приска Авити Алькарас. Таким образом, она принесла первую медаль своей стране на Играх в Париже, и она сразу же оказалась золотой. На третьей позиции расположилась француженка Кларисс Агбеньену, которая справилась с представительницей Австрии Лубьяной Пьовесана. Также бронзовую медаль заработала Лаура Фазлиу из Косова, которая поборола хорватку Катарино Кристо.
Спортивная гимнастика, женщины, командное многоборье
Сборная США с большим отрывом выиграла золото в женских командных соревнованиях по спортивной гимнастике. Американки в сумме получили 171,296 балла. Серебряные медали завоевали спортсменки из Италии (165,494). Итальянские гимнастки в Париже взяли первую медаль за 96 лет (в 1928-м тоже было серебро). Бронза досталась сборной Бразилии (164,497) - это первая медаль страны в этом виде программы.
Отметим, что лидер американской сборной Симона Байлз стала пятикратной олимпийской чемпионкой. Ранее Байлз выиграла четыре золотые медали на Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году. Всего в активе 27‑летней спортсменки 8 медалей Олимпиад.
Регби-7, женщины
Женская сборная Новой Зеландии выиграла золото в регби-7. В поединке за золото Новая Зеландия взяла верх над Канадой - 19:12. Стоит сказать, что на текущей Олимпиаде ранее представители Новой Зеландии не выигрывали медалей. Чуть раньше в женском регби-7 состоялся матч за бронзу. В нём США были лучше Австралии - 14:12.
Фехтование, женщины, командная шпага
В командном фехтовании на шпагах среди женщин за золото сражались представительницы Италии и Франции. Хозяева Игр довольствовались серебром, уступив итальянкам со счётом 29:30. Чуть ранее в этой же дисциплине завершился поединок за бронзовую награду, в котором шпажистки из Польши оказались лучше соперниц из Китая - 32:31.
Плавание, женщины, 100 м, спина
Австралийская пловчиха Кейли Рочель Маккиоун стала чемпионкой Олимпиады в Париже на дистанции 100 метров на спине. 23-летняя спортсменка прошла дистанцию за 57,33 секунды и превзошла олимпийский рекорд. Второе место заняла американка Рейган Смит, её время - 57,66 секунды. Замкнула тройку призёров ещё одна представительница США Кэтэрин Беркофф (57,98 секунды).
Плавание, мужчины, 800 м, вольный стиль
Мужчины-пловцы соревновались на дистанции в 800 метров вольным стилем. Золотую медаль завоевал Даниэль Виффен из Ирландии. Его результат - 7:38.19. Это новый олимпийский рекорд. Серебряную награду выиграл Роберт Финк из США (7:38.75; +0.56), а бронзовая награда досталась Грегорио Пальтриньери из Италии (7:39.38; +1.19). Отметим, что для Ирландии это первая золотая медаль на летних Олимпийских играх во Франции.
Плавание, эстафета 4×200 м, вольный стиль
Сборная Великобритании по плаванию завоевала золотые медали в эстафете 4 по 200 метров. Британские пловцы преодолели дистанцию за 6 минут 59.43 секунды. Второе место с результатом 7 минут 00.78 секунды заняла национальная команда США. Бронзовыми призёрами стали австралийские спортсмены, прошедшие дистанцию за 7 минут 01.98 секунды.
Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего)
- Япония - 7-2-4 (13)
- Китай - 6-6-2 (14)
- Австралия - 6-4-1 (11)
- Франция - 5-9-4 (18)
- Южная Корея - 5-3-3 (11)
- США - 4-11-11 (26)
- Великобритания - 4-5-3 (12)
- Италия - 3-4-4 (11)
- Канада - 2-2-2 (6)
- Гонконг - 2-0-1 (3)
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