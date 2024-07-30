День #4 Симона Байлз - пятикратная олимпийская чемпионка

Регби-7, женщины

Женская сборная Новой Зеландии выиграла золото в регби-7. В поединке за золото Новая Зеландия взяла верх над Канадой - 19:12. Стоит сказать, что на текущей Олимпиаде ранее представители Новой Зеландии не выигрывали медалей. Чуть раньше в женском регби-7 состоялся матч за бронзу. В нём США были лучше Австралии - 14:12.

Фехтование, женщины, командная шпага

В командном фехтовании на шпагах среди женщин за золото сражались представительницы Италии и Франции. Хозяева Игр довольствовались серебром, уступив итальянкам со счётом 29:30. Чуть ранее в этой же дисциплине завершился поединок за бронзовую награду, в котором шпажистки из Польши оказались лучше соперниц из Китая - 32:31.

Плавание, женщины, 100 м, спина

Австралийская пловчиха Кейли Рочель Маккиоун стала чемпионкой Олимпиады в Париже на дистанции 100 метров на спине. 23-летняя спортсменка прошла дистанцию за 57,33 секунды и превзошла олимпийский рекорд. Второе место заняла американка Рейган Смит, её время - 57,66 секунды. Замкнула тройку призёров ещё одна представительница США Кэтэрин Беркофф (57,98 секунды).

Плавание, мужчины, 800 м, вольный стиль

Мужчины-пловцы соревновались на дистанции в 800 метров вольным стилем. Золотую медаль завоевал Даниэль Виффен из Ирландии. Его результат - 7:38.19. Это новый олимпийский рекорд. Серебряную награду выиграл Роберт Финк из США (7:38.75; +0.56), а бронзовая награда досталась Грегорио Пальтриньери из Италии (7:39.38; +1.19). Отметим, что для Ирландии это первая золотая медаль на летних Олимпийских играх во Франции.

Плавание, эстафета 4×200 м, вольный стиль

Сборная Великобритании по плаванию завоевала золотые медали в эстафете 4 по 200 метров. Британские пловцы преодолели дистанцию за 6 минут 59.43 секунды. Второе место с результатом 7 минут 00.78 секунды заняла национальная команда США. Бронзовыми призёрами стали австралийские спортсмены, прошедшие дистанцию за 7 минут 01.98 секунды.

Медальный зачёт (золото - серебро - бронза - всего) Япония - 7-2-4 (13) Китай - 6-6-2 (14) Австралия - 6-4-1 (11) Франция - 5-9-4 (18) Южная Корея - 5-3-3 (11) США - 4-11-11 (26) Великобритания - 4-5-3 (12) Италия - 3-4-4 (11) Канада - 2-2-2 (6) Гонконг - 2-0-1 (3)

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