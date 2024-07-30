Авен в Великобритании отказался от 750 тысяч фунтов в обмен на прекращение расследования

NCA отмечает, что деньги принадлежали Авену, хотя они не были зарегистрированы на его имя. Эти средства были заморожены с 2022 года, когда на миллиардера были наложены санкции Великобритании.

NCA считает, что попытки перевести эти деньги, а также сделки, совершенные после 15 марта 2022 года, противоречат санкциям.

Согласно постановлению суда, деньги, удерживаемые в британских банках, были арестованы после того, как жена Авена и управляющие его активами признали, что средства могли быть предназначены для использования в незаконных целях.

Как ранее отмечали юристы NCA, у самого Авена нет банковского счета в Великобритании, однако его подозревают в том, что он использует счета своей жены и своего управляющего активами.

Расследование касалось изъятия около 3,7 млн фунтов стерлингов из траста в Австрии на перечисление в Великобританию за несколько часов до введения санкций Евросоюза (ЕС) в отношении Авена.

NCA отмечает, что впервые обеспечило конфискацию средств, попавших под санкции, по закону о борьбе с легализацией доходов, полученных преступным путем.

Санкции ЕС, Великобритании, США и других стран на Авена наложены, поскольку эти страны считают, что он человек, близкий к российскому диктатору Владимиру Путину, и обслуживает интересы Кремля, в том числе и агрессию России в Украине.

Латвия обжаловала решение суда ЕС, предусматривающее отмену санкций ЕС, наложенных на Авена.

Авен также имеет латвийское гражданство, и с момента вторжения России в Украину в 2022 году он с семьей проживает в Латвии.

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